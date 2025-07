Rescinde con la Juve e raggiunge Allegri al Milan: ultim’ora assurda!

Ultim'ora clamorosa in casa Juve e ora il club è pronto a intervenire sul mercato. Arrivano interessanti novità in uscita.

Finito il Mondiale per club finalmente i giocatori della Juve possono godersi le vacanze mentre la società lavora sul mercato e l’obiettivo è dare ad Igor Tudor una formazione pronta e ricca di talento per la prossima stagione. Il primo colpo è arrivato nelle ultime ore, il club ha annunciato il talento canadese Jonathan David, arrivato a parametro zero dal Lille. Ma assolutamente non è finita qui.

Il club bianconero farà molti movimenti in entrata e in uscita, specialmente per quel che riguarda il reparto offensivo. Da chiarire in primo luogo le situazione relative ai prestiti di Francisco Conceicao e Randal Kolo Muani, giocatori che dovrebbero rientrare al Porto e al Psg ma la Juve vuole trattenere almeno uno dei due. Sul primo ci sono numerose difficoltà e la società sembra orientata invece a puntare su Sancho, nazionale inglese di proprietà del Manchester United.

Kolo Muani potrebbe restare ma occhio all’interesse del Chelsea, club a caccia ancora di rinforzi nel reparto offensivo. La questione che più preoccupa i tifosi e la società bianconera è sicuramente quella relativa a Dusan Vlahovic, giocatore sul quale pesa un mega ingaggio da 12 milioni di euro ed un contratto che scade poi tra 12 mesi. La Juve trema ma nelle ultime ore sarebbe nata una clamorosa decisione, la Juve vuole tagliarlo subito!

Addio Juve e nuova avventura: lo smacco è senza precedenti

L’agente di Dusan Vlahovic Ristic si trova in queste ore a Torino e si lavora a sorpresa ad una rescissione consensuale con il giocatore. La Juve pagherebbe gran parte dei 12 milioni ma chiuderebbe in anticipo il rapporto con il club, dicendo a sorpresa addio e irrompendo sul mercato. Un rapporto – quello tra Vlahovic e la Juve – che si sta concludendo nel peggiore dei modi e l’attaccante è pronto ad un nuovo tradimento.

Dopo la chiusura del rapporto con i bianconeri l’attaccante è pronto a raggiungere il suo ex tecnico Massimiliano Allegri al Milan, squadra ancora a caccia di un attaccante. Si è parlato dei rumors su Lucca e anche su Kean, ma l’opzione Vlahovic stuzzica eccome perchè – nonostante un ingaggio importante – arriverebbe a parametro zero. La Juve pensa all’addio ed il Milan spera di chiudere questo autentico colpaccio.

Nelle prossime settimane si parla di questa possibile trattativa di mercato, vedremo se la Juve arriverà a questa struggente decisione economica.