Tutti in lacrime per Djokovic, quando smetterà di giocare: l’annuncio

Novak Djokovic continua a scrivere record e nonostante l’età che avanza continua ad essere uno dei possibili papabili alla vittoria del titolo, anche a Wimbledon. Sull’erba londinese la leggenda serba è a quota 7 titoli ed è a 1 Slam dal record di Roger Federer, di 8 titoli del Grande Slam e il campione serbo e i suoi tifosi sognano il record incredibile di 25 titoli del Grande Slam.

In queste ore Djokovic affronterà il derby contro il connazionale Miomir Kecmanovic e – complice la sconfitta a sorpresa di Jack Draper – Nole ha un tabellone non impossibile, almeno fino alla semifinale dove sulla carta dovrebbe affrontare il numero uno al mondo Jannik Sinner. Sinner e poi Alcaraz, i due grandi ostacoli verso la gloria e Nole sembra aver dimostrato di crederci ancora, e lui vuole riscrivere la storia.

Recentemente il campione balcanico ha sottolineato che gli piacerebbe addirittura partecipare ai Giochi Olimpici di Los Angeles del 2028 e quindi ci si chiede quando davvero Nole dirà basta. In questo momento – anche guardando ai favoriti di questo torneo – il tennista di Belgrado è il terzo dopo Alcaraz e Sinner e quindi evidenzia grande competitività. Nelle ultime ore l’ex tennista John McEnroe ha parlato delle chance di vittorie del tennista e soprattutto di quando Djokovic si ritirerà dal tennis.

Addio Djokovic, la sentenza sul tennis non lascia dubbi

Per molti atleti è difficile dire basta e non sai mai quando è il momento giusto. Lo abbiamo visto in parte con Roger Federer e Rafael Nadal ed ora c’è curiosità per capire quando sarà il momento di dire basta per il fenomeno serbo Novak Djokovic. Intervenuto ai microfoni della BBC John McEnroe ha parlato cosi della data di ritiro di Nole ed ha sentenziato:

“Novak Djokovic smetterà di giocare il giorno in cui avrà la certezza che non potrà più vincere un titolo del Grande Slam. Questa mi sembra la risposta più plausibile”, ha chiarito l’ex tennista. Per un atleta è dura andare avanti e McEnroe ha proseguito senza dubbi: “Non è facile per lui avere ancora motivazioni, ha infranto praticamente tutti i record e tutti i grandi rivali si sono ritirati”.

E riguardo alla classifica non ci sono più dubbi a riguardo: “Ha detto più volte che non gli interessa inseguire la prima posizione del ranking Atp, quindi se dovesse conquistare un altro Slam potrebbe essere il momento giusto per dire basta”.