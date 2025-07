Sinner e Alcaraz ko a Wimbledon, la notizia ribalta tutto

In queste ore si sta disputando il torneo di Wimbledon, terzo e tanto atteso Slam di questo 2025. I favoriti, manco a dirlo, sono Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, rispettivamente numero uno e numero due al mondo e tennisti che si sono divisi in maniera equa finora gli ultimi 6 tornei del Grande Slam.

Un dominio straordinario e le briciole agli altri ed anche in questo Wimbledon stiamo vedendo tante sorprese. Eliminazioni rapidissime per tennisti come Alexander Zverev, Jack Draper e Daniil Medvedev e al momento nessuno sembra in grado di fermare questi due. O almeno – per diverse persone – solo una persona può riuscire a fermare il dominio di questi due grandi fenomeni.

E manco a dirlo parliamo ovviamente del tennista più vincente di tutti i tempi, il campione serbo Novak Djokovic, vincitore di 24 titoli del Grande Slam e a caccia del 25esimo. Il tennista di Belgrado ha recentemente dichiarato che vuole prendere parte alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028 e da parte sua non c’è alcuna voglia di abdicare. Sinner e Alcaraz sono avvisati e a riguardo ne ha parlato anche l’ex coach del campione, stiamo parlando di Goran Ivanisevic.

Alcaraz e Sinner beffati, la sentenza non lascia dubbi

Intervenuto alla rivista Clay Goran Ivanisevic ha parlato di cosa potrebbe accadere in questo Wimbledon e ricordiamo che oggi cominceranno ufficialmente gli Ottavi di finale del torneo. Alcaraz affronterà il russo Andrey Rublev mentre Sinner giocherà domani contro Grigor Dimitrov. Ivanisevic ha decretato a sorpresa che per lui il favorito qui a Wimbledon è Novak Djokovic e non Sinner o Alcaraz. La sua sentenza è stata:

“Nole ha battuto Sinner due volte qui e nel 2023 è stato vicinissimo a sconfiggere Carlos. Lo scorso anno ha giocato con un ginocchio malandato (ed ha raggiunto comunque la finale), credo che sia il miglior giocatore ancora su questa superficie”. Djokovic tiene molto a questo torneo – non solo per il 25esimo Slam – ma anche perchè una vittoria gli permetterebbe di eguagliare il record degli 8 Wimbledon dell’acerrimo rivale Roger Federer.

E parlando del futuro Ivanisevic ha chiarito: “Per gli altri è dura, abbiamo visto la finale del Roland Garros e il livello degli altri è molto lontano. Zverev, numero 3 al mondo, è molto lontano e quindi l’unico che può farcela davvero è Djokovic”.