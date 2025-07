Leao al Barcellona, il Milan corre ai ripari: arriva una Stella della Serie A

L’era Allegri bis al Milan è ufficialmente iniziata con l’allenatore toscano che spera di alzare subito l’asticella dopo le enormi difficoltà raccolte dalla squadra lo scorso anno tra Fonseca e Conceiçao.

Un punto interrogativo su cui lavorare resta quello relativo a Rafael Leao, spesso finito sotto accusa per rendimento e atteggiamenti in campo. L’arrivo di Allegri in panchina potrebbe cambiare le cose anche se le voci su un suo futuro lontano da San Siro non accennano a placarsi.

Sono tanti i rumors relativi all’esterno lusitano che intanto nei giorni scorsi in una diretta TikTok ha ammesso: “Qual è il club dei miei sogni? Già ci gioco in uno dei club dei miei sogni. Il Milan è uno dei club dei miei sogni”.

Un attestato d’amore e di stima quello espresso da Leao che però per restare protagonista assoluto del Milan del futuro dovrà fare uno step ulteriore, alzare l’asticella del rendimento e soprattutto quella della continuità. Allegri in questo senso potrà essere fondamentale nella crescita di un calciatore potenzialmente molto forte, ma a cui troppo spesso è mancato il passo decisivo.

Intanto il numero 10 rossonero nei giorni scorsi ha iniziato a lavorare da solo per essere pronto al raduno e si è allenato in Costa Smeralda con l’aiuto da Dario Marcolin, ex compagno dello stesso Allegri al Cagliari.

Calciomercato Milan, effetto domino con Leao: Ndoye il sostituto

L’attesa per capire quale sarà il destino di Leao cresce sempre di più tra la possibilità di fare lo step decisivo alla corte di Allegri e le voci sugli interessamenti di alcuni top club esteri.

Intanto il Bayern Monaco si tira fuori dalla corsa per bocca del presidente onorario Uli Hoeness che ha smentito eventuali offerte per il calciatore rossonero. Occhio però al Barcellona che invece potrebbe tornare alla carica per Leao.

Il club blaugrana vorrebbe potenziare le scelte offensive di Flick andando ad inserire un altro attaccante esterno rapido e decisivo nell’uno contro uno. Qualora il Barça riuscisse a strappare clamorosamente Leao ai rossoneri ecco che il Milan potrebbe fare irruzione su un esterno della Serie A che sembra vicino al Napoli.

Il riferimento è a Dan Ndoye del Bologna su cui gli azzurri hanno impostato la zampata decisiva per portarlo alla corte di Conte già la prossima settimana. Il laterale svizzero, cresciuto tantissimo nell’ultima annata, potrebbe però fare gol anche al Milan che in quel caso potrebbe inserirsi forte degli eventuali soldi di Leao. Il Napoli resta ad ogni modo la grande favorita.