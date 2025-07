Terribile infortunio e 5 mesi di stop, trema la Juve: cosa succede

Il Mondiale per Club, che la Juventus ha salutato anzitempo perdendo agli ottavi contro il Real Madrid, ha lasciato strascichi importanti per diverse squadre coinvolte.

L’infortunio più importante lo ha fatto registrare il Bayern Monaco, a margine dei quarti di finale persi contro il PSG per 0-2. Nello specifico durante il recupero del primo tempo Musiala, lanciato in corsa su un pallone in area è arrivato ad uno scontro di gioco fortuito con Gigio Donnarumma in uscita. Da qui è derivato un infortunio terribile per il talento della nazionale teutonica tra lo spavento e lo choc generale.

Il piede sinistro del fantasista del Bayern si è girato in malo modo ed è servito immediatamente l’intervento dei sanitari. Immagini crude quelle del ko di Musiala che hanno fatto subito il giro del web e che hanno portato anche ad alcune reazioni.

Un annuncio pesante lo ha fatto a ‘Sky Germania’ il portiere del Bayern, Manuel Neuer, che ha puntato il dito contro Donnarumma: “Non puoi uscire così: se lo fai, significa che sei consapevole di poter far male. Sono andato da lui e gli ho detto: ‘Non vuoi andare a vedere come sta il nostro giocatore?’. È una questione di rispetto. Non è andato ad augurare il meglio a Jamal, l’ha fatto solo dopo. La correttezza è sempre importante: io avrei reagito diversamente”.

Calciomercato Juventus, dopo il ko di Musiala cambia il mercato: idea Yildiz

“Tutte le mie preghiere e i miei auguri sono con te, Jamal Musiala”, il messaggio dello stesso Donnarumma su Instagram. Il problema del tedesco è però molto serio e dovrebbe prevedere circa cinque mesi di stop.

Un infortunio, quello del fantasista teutonico, che potrebbe andare ad incrociarsi persino con la Juventus. Su X ci sono infatti tifosi che hanno puntato il dito su Yildiz come eventuale sostituto al Bayern:

Te imaginas si Yildiz va al bayern como remplazo de Musiala por su lesión? — Futbolero_byee (@Futbolero_byee) July 5, 2025

con il ko di Musiala dobbiamo blindare Yildiz prima di subito — De Armasmachia (@noianononhodet1) July 5, 2025

Quanto è quotato un assalto a Yildiz da parte del Bayern ? https://t.co/hSUYxt6RPJ — Gavvv (@gavvvvvideos) July 5, 2025

Musiala rotto per un anno. Il Bayern 100% offre 100mln per Yildiz e Comolli accetta subito. — Jjuli🦅 (@jjuli_24) July 5, 2025

Alcuni fan della Juventus temono che il Bayern Monaco possano andare proprio su Yildiz, che già piaceva in passato, per sopperire alla lunga assenza di Musiala. C’è comunque anche da dire che i due calciatori hanno caratteristiche differenti, e i bianconeri sul turco ci puntano moltissimo.