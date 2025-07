Tessuti leggeri in estate: l’idea di design da copiare in casa per portare un tocco di fresco e di colore

Tessuti leggeri in casa, l'idea perfetta per combattere la calura estiva e per portare un tocco di colore agli ambienti: basterà davvero poco per cambiare aspetto.

In estate, si sa, le giornate sono soffocanti, roventi e spesso l’afa e l’umidità fanno percepire una temperatura molto più alta rispetto a quella reale. Tuttavia, sono diverse le strategie da adottare per cercare, almeno in casa, di creare ambienti più confortevoli e ospitali. Condizionatori e i vari sistemi di raffrescamento sono sicuramente la prima cosa da adottare, ma le opzioni sono davvero varie.

Oltre ad accendere ventilatori e condizionatori, che permettono di avere subito temperature più fresche, c’è un altro sistema che permette di ‘alleggerire’ gli ambienti di casa, portando subito una ventata di colore e di aria fresca. Nulla di complicato, ma semplicemente si dovranno sostituire i tessili di casa con tessuti più freschi, leggeri e anche colorati. Un modo innovativo per cambiare anche look ai vari ambienti.

Tessuti leggeri in estate: il modo perfetto per rinfrescare gli ambienti di casa

A differenza di quello che si può pensare, anche i tessuti che abbiamo in casa possono cambiare molto le temperature interne. Certo, non aspettiamoci che si noti subito la differenza, ma a piccoli passi si potrà ottenere un ottimo risultato. Infatti, optare per tessuti leggeri, freschi e colorati, aiuteranno a portare una ventata di aria fresca e un tocco di design.

La prima cosa su cui puntare sono tende fatte con tessuti leggeri e traspiranti. In questo modo, infatti, si favorirà il circolo d’aria e sarà molto più facile far uscire l’aria calda fuori. Anche i colori chiari sono da apprezzare proprio per questo stesso motivo. Il secondo passaggio è quello di eliminare tappeti e tessili troppo pesanti. Anche i cuscini del divano, possono essere sostituiti con qualcosa di più leggero.

Una volta fatto questo, si potrà passare alla camera da letto, dove le lenzuola dovranno essere di cotone, di seta o anche di lino, materiali altamente traspiranti, freschi e leggeri. Stesso discorso anche per quello che si andrà ad indossare per andare a dormire. Anche in questo caso bisogna sempre puntare su tessuti che non siano sintetici. Insomma, con questi piccoli cambiamenti si potrà notare una piccola differenza e anche la casa sembrerà subito più fresca, colorata ed accogliente. Un piccolo passo, per combattere l’afa estiva e sperare che finisca quanto prima.