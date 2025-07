Lunedì 7 luglio è inutile andare in stazione: cancellati tutti questi treni

Dopo sabato 5 agosto, anche la giornata di oggi lunedì 7 luglio si preannuncia come un giorno di caos e disagi per chi vuole recarsi in stazione. Diversi treni risultano cancellati. L’esito è uno scenario decisamente sfavorevole per chi è costretto a usare il treno per spostarsi, magari per andare al lavoro, in aeroporto o per qualche spostamento urbano.

Il risultato sarà lo stesso: binari vuoti, treni fermi, monitor che segnalano cancellazioni di partenze e arrivi. Non si tratta di un evento imprevisto ma di una riorganizzazione programmata del servizio che coinvolge l’intera rete interessata. Le motivazioni ufficiali parlano di esigenze operative e gestionali. Per i viaggiatori resta il fatto delle difficoltà negli spostamenti.

I passeggeri oggi dovranno dunque trovare delle alternative oppure rinunciare o riprogrammare gli spostamenti di oggi. I mezzi di trasporto alternativi rischiano anche di affollarsi. Insomma, la seconda settimana di luglio si apre all’insegna del “bollino nero” per i tanti viaggiatori che usano i treni per muoversi. Ecco quali linee saranno interessate dalle cancellazioni dei treni.

Cancellati questi treni nella giornata di lunedì 7 luglio

Le cancellazioni dei treni proseguono dopo quelle già avvenute lo scorso sabato 5 luglio. Anche nella giornata di oggi, lunedì 7 luglio, sono previste soppressioni, limitazioni e variazioni d’orario per alcuni treni Leonardo Express e delle linee Orte-Fiumicino Aeroporto, Roma-Viterbo, Roma-Civitavecchia e Roma-Pisa. Ma a cosa sono dovute le cancellazioni?

I disagi per i passeggeri dei treni nelle due giornate di sabato 5 e lunedì 7 luglio – questi i due giorni interessati – sono legati alla necessità di eseguire dei lavori di manutenzione. Lo ha annunciato la Rete Ferroviaria del Gruppo Ferrovie. In sostituzione dei treni soppressi sono previste delle corse con bus tra Roma Termini e Fiumicino Aeroporto.

Nello specifico, per quel che riguarda la giornata di oggi, lunedì 7 luglio, i disagi sono dovuti ai lavori a Roma Ostiense. Per esigenze di manutenzione nella stazione Ostiense, alcuni treni delle linee Orte-Roma-Fiumicino Aeroporto e Roma-Viterbo subiranno cancellazioni parziali o totali. Anche in questo caso sono previste corse con bus sostitutivi tra le stazioni di Roma Ostiense e Fiumicino Aeroporto e tra Orte e Poggio Mirteto.

A seconda del traffico stradale i tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare. Altra cosa a cui fare attenzione: i posti disponibili potrebbero essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non sarà possibile trasportare bici e monopattini elettrici. Non sono ammessi animali di grossa taglia ad eccezione dei cani guida per le persone non vedenti.