Il borotalco non lo uso più solo per il corpo, lo sfrutto in questo modo ed è davvero magico

Nessuno lo immagina, ma esiste un modo completamente alternativo per usare il borotalco in casa: un'idea alternativa che permette di risolvere un fastidioso problema.

Il borotalco è uno di quei prodotti che viene utilizzato sin da quando si è piccini. È una polvere fine e profumata usata principalmente per la cura della pelle, grazie alle sue proprietà assorbenti, lenitive e rinfrescanti. Ideale per grandi e piccini, è perfetto da utilizzare sin dai primi giorni di vita. Spesso usato dopo il bagno o la doccia per asciugare bene la pelle e prevenire sfregamenti o irritazioni, specialmente in zone come ascelle, inguine e pieghe cutanee.

Ma non è tutto, perché il borotalco è anche perfetto per lenire la pelle irritata e può dare sollievo in caso di lievi scottature o arrossamenti. Inoltre, grazie alla sua capacità di assorbire il sudore, può essere usato anche nelle scarpe o sotto le ascelle. Ideale anche per facilitare la depilazione, infatti, applicato prima della ceretta, aiuta a far aderire meglio la cera alla pelle asciutta. Infine, aiuta anche a profumare e rinfrescare, lasciando una sensazione di freschezza e un profumo delicato sulla pelle.

Il borotalco da oggi non si userà più allo stesso modo: quest’alternativa è geniale

Tuttavia, c’è qualcosa che riguarda il borotalco e che nessuno immagina, ossia che in realtà ha un utilizzo alternativo davvero geniale e che in poche mosse, permetterà di risolvere un comunissimo problema che si verifica spesso in casa. Un trucchetto unico, che renderà il borotalco ancora più prezioso.

Oltre ad essere un valido alleato per la pelle e per la propria igiene personale, il borotalco si dimostra essere efficace anche in casa. Infatti, non tutti lo sanno, ma usarlo nel modo giusto aiuterà a prevenire i cattivi odori e ad assorbire l’umidità negli armadi. Un trucchetto facile e veloce, che risolverà questo grosso problema, prevenendo così anche la formazione della muffa. Ma come fare per renderlo efficace?

Il procedimento è semplicissimo, basterà prendere un panno asciutto e mettere del borotalco sopra, si andrà poi a passare all’interno dei mobili ed il gioco è fatto. Un semplice passaggio aiuterà a prevenire la comparsa di cattivi odori, umido e muffa. I mobili saranno sempre protetti ed avranno anche una gradevole fragranza. E per un risultato che dura di più, si potranno anche preparare dei sacchetti di cotone e mettere del borotalco all’interno da sistemare poi nei cassetti, negli armadi e anche nella scarpiera.