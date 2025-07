Ultim’ora, che beffa per Sinner: Alcaraz alza le braccia al cielo

Comincia ufficialmente la seconda settimana di Wimbledon e c’è grande attesa per questo terzo torneo del Grande Slam. Il favorito è manco a dirlo il campione in carica Carlos Alcaraz, anche ieri protagonista con una bella vittoria contro il russo Andrey Rublev. Dietro lo spagnolo ci sono il numero uno al mondo Jannik Sinner e il plurititolato ma 38enne Novak Djokovic, due che – a meno di eclatanti colpi di scena – potrebbero affrontarsi nelle semifinali del torneo.

Sono ormai diversi match che Carlos Alcaraz sembra ingiocabile per tutti gli avversari e l’unico che ha sfiorato la vittoria contro di lui è il nostro numero uno, che ha sprecato tre Championship Point contro Carlos e ha subito una cocente rimonta da due set avanti. Una pesante batosta che rischia di minare le certezze dell’azzurro anche se finora sta procedendo senza problemi.

La sfida tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner appassiona tutti i protagonisti del circuito, c’è chi si chiede chi vincerà a fine carriera più Slam e chi terminerà la stagione al numero uno ed anche una leggenda del tennis come Adriano Panatta è intervenuto esprimendosi sulle colonne del Messaggero e chiarendo chi è il più forte tra i due.

Alcaraz Sinner, la sentenza di Panatta non lascia dubbi

Adriano Panatta è una leggenda del tennis italiano ma è anche molto schietto ed ha spiegato cosi la differenza tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, ecco le sue parole a riguardo: “Alcaraz è più forte di Sinner? Beh, ha punte più alte. Sinner è più costante, parliamo di un caterpillar, quasi imbattibile”.

Poi ha chiarito perchè forse negli scontri diretti lo spagnolo sembra avere una marcia in più: “Sinner ha un gioco schematico, molto elementare con fondamentali ottimi e si muove benissimo nonostante la sua statura. Alcaraz invece può fare cose che non ti aspetti, penso al super tie break di Parigi dove fece cose da fenomeno dopo 5 ore e mezza”.

Per Panatta loro due diventeranno i nuovi Federer e Nadal, giocheranno tante finali e si divideranno talvolta i successi anche se al momento ha vinto di più Alcaraz. E anche ora sull’All England Club lo spagnolo sembra il favorito principale, sia per un tabellone che sulla carta appare più semplice sia perchè già ha vinto mentre Sinner non ha mai disputato una finale a Wimbledon”.