Nico Gonzalez nerazzurro per 22 milioni più bonus: colpo da urlo in Italia

La stagione della Juventus, andata in archivio con il ko al Mondiale per Club, ha lasciato più di una nota di amaro in bocca. Obiettivo Champions raggiunto solo al fotofinish e per il resto tante battute a vuoto, un gioco che ha faticato a decollare ed anche un cambio in corsa di allenatore.

La società ha quindi deciso di proseguire su Igor Tudor, provando a ricostruire sulle idee dell’allenatore croato che era arrivato come traghettatore al posto di Thiago Motta. Per farlo servirà un inevitabile aiuto anche dal calciomercato visti i tanti punti da provare a migliorare in vista della prossima annata.

La Juventus dovrà mettersi alle spalle gli ultimi periodi bui e lo ha fatto anche cambiando pesantemente in dirigenza con l’addio a Cristiano Giuntoli. Proprio l’ex direttore del Napoli non ha raccolto grandi risultati attraverso le proprie campagne trasferimenti in bianconero. In particolare in molti dei calciatori arrivati la scorsa estate a suon di milioni hanno deluso le aspettative.

Tra i meno performanti in relazione ai capitali spesi c’è sicuramente Nico Gonzalez, esterno mancino arrivato dalla Fiorentina che però non ha mai visto decollare la propria annata. Appena 5 gol e 4 assist considerando tutte le competizioni disputate in quel di Torino.

Troppo poco per chi con la sua qualità avrebbe dovuto dare una sterzata forte al valore offensivo della squadra. Al Mondiale per Club con Tudor ha peraltro raccolto un minutaggio basso con una sola gara su quattro da titolare.

Calciomercato Juventus, incastro con l’Atalanta: mirino su Nico Gonzalez

Arrivano quindi segnali di come dopo appena un anno l’avventura di Nico Gonzalez alla Juventus possa anche arrivare al capolinea. Appare chiaro come servirebbe comunque la giusta proposta economica per liberarsi di un calciatore di valore acquistato solamente 12 mesi fa.

In questo senso l’incastro interessante potrebbe arrivare da Bergamo. Nel caso in cui Ademola Lookman lasciasse realmente l’Atalanta a quel punto i nerazzurri potrebbero tornare all’assalto proprio di Nico Gonzalez, già accostato nel recente passato.

Dopo anni ad altissimo livello infatti i bergamaschi stanno cambiando tanto, dall’addio di Gasperini a quello possibile di alcune stelle come lo stesso Lookman. Per questo motivo l’Atalanta si guarda intorno e il fantasista della Juventus potrebbe rappresentare l’uomo giusto per Juric.

L’affare potrebbe concretizzarsi per 22 milioni più bonus, con i bianconeri che incamererebbero comunque una cifra interessante nonostante le difficoltà di una stagione molto altalenante.