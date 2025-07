Leclerc-Ferrari, titoli di coda: spunta la nuova squadra del monegasco

Continua il momento no della Ferrari ed anche nello storico Gran Premio di Silverstone la Rossa ha faticato molto ed ha ottenuto risultati inferiori alle aspettative. L’idolo di casa Lewis Hamilton – dopo anni di grandi risultati – non ha conquistato il podio, finendo addirittura dietro a Nico Hulkenberg, protagonista del primo podio in carriera. Ancora peggio è andata a Charles Leclerc che ha vissuto l’ennesima giornata da dimenticare di questa stagione.

La strategia della Ferrari si è rivelata fallimentare sia dal giro di warm up dove il pilota – insieme ad altri 2-3 rivali – ha deciso di rientrare e sia nel corso della gara e Leclerc ha vissuto tutta la gara lontano dalla prime posizioni, gara che lo ha visto finire fuori dalla Top 10. Una situazione molto complicata e l’ennesima stagione difficile per il talento monegasco.

Un talento che in passato veniva considerato un Enfant Prodige, al pari di Max Verstappen, e invece ha avuto troppi alti e bassi. Più bassi che alti ed una carriera con grosse difficoltà finora. Ma ora Leclerc si è stufato e l’addio è ad un passo, i rapporti con la Ferrari sono più tesi che mai e proprio il rivale Max Verstappen potrebbe dargli una mano. Occhio al futuro di Leclerc, potrebbe esserci una rivoluzione in Formula Uno.

Svolta in Formula Uno, nessuno se lo sarebbe mai aspettato: sarà addio per Leclerc

Secondo alcune indiscrezioni potrebbe esserci un sorprendente capovolgimento in Formula Uno con Verstappen che sarebbe pronto a trasferirsi in Mercedes e la Red Bull che punterebbe tutto su Leclerc per la prossima stagione. Il marchio austriaco ha investito molto in Formula Uno e necessita di piloti con un grande nome e la Red Bull pensa proprio a Leclerc per sostituire Verstappen in vista della prossima stagione.

I rapporti restano abbastanza tesi tra Ferrari e Leclerc e la sensazione è che il pilota possa dire addio al termine di questa stagione, la situazione è possibile. Leclerc in Red Bull con Verstappen in Mercedes e la Rossa quindi costretta a trovare un nuovo talentuoso pilota da lanciare ed affiancare ad Hamilton.

Occhio che si libera il posto, Russell potrebbe cercare squadra e potrebbe essere un nome interessante per la Rossa ma c’è la sensazione è che il prossimo anno ci sarà rivoluzione totale. E Leclerc dopo una lunga attesa saluterà la Rossa.