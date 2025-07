In estate il fondotinta non deve mai mancare: ecco quale scegliere per una texture da copertina

Cosa sapere assolutamente per scegliere il fondotinta perfetto in estate: in questo modo non ci saranno sbavature e non si avrà quel terribile effetto maschera.

In estate, quando le temperature sono alte e l’afa si fa sentire, l’idea di doversi truccare non è sicuramente quella tra le migliori. Spesso, infatti, la pelle del viso tenderà ad essere così umida che nulla sembrerà attecchirsi e basteranno davvero pochi minuti per vedere il trucco colore, esattamente come fa un colore sulla tela bianca. Insomma, non è di certo un bel vedere, eppure una soluzione si dovrà pur trovare.

Per avere un look impeccabile anche in estate, un velo di trucco non può di certo mancare, e avendo la pelle già abbronzata, non sarà necessario osare e mettere tonnellate di make-up. Infatti, per esaltare un viso già colorito, basterà davvero poco per poterlo valorizzare al massimo. Ovviamente, ci sarà differenza fra un trucco invernale ed uno estivo e sapere come sceglierlo non farà commettere errori.

Cosa sapere per scegliere in modo adeguato il fondotinta in estate

Per ottenere un buon make-up anche in estate, la base è quella più importante. Più sarà indicata al proprio tipo di pelle e più riuscirà a mantenere intatto nonostante le alte temperature. Ovviamente, prima di poter procedere alla scelta del fondotinta, ci sono delle piccole regole da conoscere e che permetteranno di ottenere una texture perfetta, anche dopo ore ed ore fuori casa.

La prima cosa da sapere è che in estate, si dovrà puntare su fondotinta leggeri, traspiranti e long-lasting. Altra cosa importante da tenere conto è il tipo di pelle, infatti, non tutti i fondotinta sono adatti e scegliere quello indicato aiuterà ad ottenere il risultato desiderato. Vediamo quindi come classificare i fondotinta in base alla tipologia di pelle:

Pelli grasse/miste:

Formula opacizzante, oil-free, con effetto matte. Ideale: fondotinta in polvere compatta o liquido opaco.

Pelli secche:

Formula idratante ma leggera, con finitura glow o satinata Ideale: fondotinta liquido o in stick.

Tutti i tipi di pelle:

Fondotinta in siero o tinte leggere (tipo BB cream o skin tint) per un effetto naturale.

Importante ricordare, che in estate è essenziale proteggere la pelle dal sole, quindi si dovrà puntare su fondotinta con SPF 15 o superiore, anche se non sostituiscono una vera protezione solare. Infine, per poter avere una texture a prova di caldo, puntare su fondotinta che siano no transfer, waterproof, resistenti al sudore (sweatproof), e con effetto “seconda pelle”, per un look fresco e naturale.