Lo abbiamo tutti a tavola in estate, ma ora mettetelo da parte: è allarme listeria

Ancora un’allerta alimentare. Il Ministero della salute ha dato notizia di un altro richiamo da parte di un’azienda attiva nel settore alimentare. Il motivo che sta all’origine del richiamo in via prudenziale è la possibile presenza del pericoloso batterio della Listeria monocytogenes. Il rischio è quello di essere infettati dalla listeriosi.

Il batterio Listeria monocytogenes può facilmente contaminare una vasta gamma di cibi crudi, a partire dalle carni non ben cotte. Ingerire i cibi contaminati dal batterio può portare a un’infezione. Generalmente i sintomi dell’infezione da listeria sono somiglianti a quelli di altre gastroenteriti infettive. Dunque febbre, nausea, diarrea, dolori muscolari.

Nel momento in cui l’infezione si diffonde al sistema nervoso possiamo avere altri sintomi come cefalea, confusione, irrigidimento del collo oltre alla presenza della febbre. La listeriosi viene trattata con una terapia antibiotica specifica, sia negli adulti che nei bambini. Si sospetta la presenza del batterio in un alimento molto comune sulle nostre tavole nel periodo estivo.

Allarme Listeria: sospetta presenza del batterio in questo prodotto comune a tavola in estate

In via cautelativa la catena di supermercati Despar ha richiamato tutti i lotti e le scadenze del salmone norvegese affumicato a proprio marchio. La ragione del richiamo è indicata negli avvisi: la sospetta presenza di Listeria monocytogenes. I prodotti richiamati da Despar sono venduti in confezioni da 50 grammi, 100 grammi, 200 grammi e 300 grammi.

A produrre il salmone norvegese affumicato per Despar Italia Scarl è l’azienda serba Kristal So d.o.o Natural Fish. Lo stabilimento di produzione è situato in Nova industrijska zona bb, Krnješevci, in Serbia (marchio di identificazione RS 06026). La raccomandazione a scopo precauzionale è dunque di non consumare il salmone norvegese affumicato a marchio Despar con tutti i numeri di lotto e le date di scadenza.

I consumatori che fossero eventualmente in possesso degli articoli oggetto del richiamo potranno restituirli al punto vendita d’acquisto, fa sapere Despar. Le autorità sanitarie continuano a portare avanti la loro attività di supervisione e monitoraggio dei prodotti immessi sul mercato. Sul portale del Ministero della Salute esiste una specifica sezione, costantemente aggiornata, dedicata alle allerte alimentari.

Basterà collegarsi con la piattaforma salute.gov.it e scorrere la pagina fino alla sezione degli “Avvisi di sicurezza”. A questo punto dovremo selezionare la voce dedicata ai “Prodotti alimentari”. In questo modo ci si aprirà un’altra pagina contenente gli avvisi del Ministero e i richiami degli operatori del settore alimentari che, ricordiamo, hanno l’obbligo non solo di ritirare dal mercato i prodotti alimentare non conformi ma anche di dare rapida informazione ai consumatori.