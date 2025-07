Sinner, c’è l’annuncio sulle sue condizioni: Wimbledon compromesso

L’ultimo Ottavo di finale del torneo di Wimbledon è stato quello tra il numero uno al mondo Jannik Sinner e il tennista bulgaro Grigor Dimitrov, ex numero 3 delle classifiche mondiali. Una sfida pazzesca che in un modo o nell’altro ricorderemo anche in futuro e che sicuramente non dimenticheremo facilmente. Una sfida che ha visto il passaggio del turno del campione di San Candido ma nessuno voleva vincere cosi, Jannik per primo.

Dimitrov è andato avanti due set a zero e Sinner era ad un passo dal baratro, proprio quando servendo il bulgaro ha avuto l’ennesimo infortunio della sua carriera, uno stop al pettorale che lo ha fermato all’istante e lo ha costretto in maniera immediata al ritiro. Una doccia fredda e ancora in un match in uno Slam, Dimitrov ha concluso in lacrime un match che lo ha visto ad un passo dalla storia. Ma c’è da dire che anche per Sinner non è stata di certo una giornata facile.

L’azzurro è stato protagonista di una caduta nel primo game del match e da quel momento ha sentito dolore quando giocava, sicuramente una situazione che lo ha infastidito per tutta la gara e lo ha portato a giocare male. Una situazione complicata e Sinner è stato cosi chiamato ad una rimonta che non è avvenuta solo per un problema fisico. Ma anche al termine del match Sinner ha gelato tutti.

Ansia Sinner, l’infortunio fa tremare i tifosi

Dopo questa vittoria atipica Jannik Sinner ha dovuto parlare sul campo e ha in primo luogo sottolineato di non sentirsi davvero vincitore e che gli dispiaceva molto per l’amico e rivale Grigor Dimitrov. Ma oltre a ciò ha parlato cosi dicendo: “Non so cosa dire, Grigor è un giocatore incredibile e si sarebbe meritato di giocare il prossimo turno”.

Poi però sono arrivate dichiarazioni che hanno messo in allerta tutti i fan del campione azzurro e che preoccupano in vista del Quarto di finale contro l’americano Ben Shelton. A riguardo il fenomeno di Sesto Pusteria ha svelato: “Solo domani potremo fare tutti i controlli necessari. Valuteremo tutta l’entità e ci adatteremo, non so come questo influirà sulla giornata di allenamento ma certo c’è un pò di preoccupazione”.

Parole nette e che chiariscono che sente di avere qualcosa che non va, la speranza dei tifosi è che il numero uno possa recuperare fisicamente e giocare al meglio contro Shelton, un match che in molti attendono con curiosità. In caso di vittoria Jannik Sinner affronterà il vincente tra Novak Djokovic e il giovane talento romano Flavio Cobolli, alla prima grande sfida in un quarto di finale Slam.