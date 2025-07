Gatti via dalla Juve, lo attende una grande di Serie A: l’indizio

Sono tanti i nomi di calciatori della Juventus che potrebbero lasciare i bianconeri per una nuova avventura in Serie A. La situazione Gatti

È una fase di enormi cambiamenti quella che sta vivendo la Juventus, che sta modificando pian piano la propria struttura in vista di quello che sarà il prossimo futuro.

L’addio di Giuntoli, l’arrivo di Comolli e la permanenza di Tudor anche per la stagione 2025/26 rappresentano solo i primi tasselli della nuova Juve che si prepara a rimodulare anche la struttura di una rosa che al Mondiale per Club ha potuto usufruire solamente degli innesti derivati dai rientri dai prestiti.

Intanto qualche altro volto nuovo inizia ad arrivare come Jonathan David che raccoglierà le redini dell’attacco juventino che in questi anni ha dovuto registrare tutte le difficoltà di Dusan Vlahovic, arrivato ormai al capolinea della sua avventura a Torino. L’ingaggio pesantissima ad un anno dalla scadenza e il rendimento molto al di sotto delle aspettative rappresentano le componenti che porteranno alla separazione di questa estate.

Un matrimonio che proprio non ha soddisfatto e che attraverso un divorzio potrebbe portare il calciatore a vestire la maglia del Milan. In questo senso Allegri nelle scorse ore non si è sbilanciato troppo: “È un ragazzo straordinario, lo conosco bene, ma è un giocatore della Juventus“.

Senza rinnovo con spalmatura dell’ingaggio la permanenza a Torino di Vlahovic non sarà possibile e dunque si pensa ad un futuro ormai prossimo lontano dai colori bianconeri. Il serbo potrebbe però non essere l’unico big in uscita. Ci sono almeno un altro paio di nomi che rischiano di lasciare Torino.

Calciomercato Juventus, non solo Vlahovic: anche Gatti e Cambiaso per il Milan

Oltre a Vlahovic accostato al Milan, ci sarebbero altri due profili avvicinati al nome del club rossonero. Si tratta di Andrea Cambiaso e Federico Gatti. Il primo già a gennaio era sembrato in uscita con le avances forti del Manchester City che poi non si sono concretizzate con l’addio.

Quote alla mano risultano numeri interessanti quelli che girano intorno al difensore centrale ex Frosinone che su Betflag è pagato a 3,50 per il suo trasferimento nell’accostamento al Milan.

Cifre interessanti che fanno capire come lo stesso Gatti possa divenire un uomo mercato dopo le voci dei mesi scorsi. Nell’ultima annata il classe 1998 ha collezionato 46 presenze complessive, considerando tutte le competizioni, condendo il tutto anche con un gol e due assist.

Il nativo di Rivoli è legato alla Juve da un contratto fino al 2028 ma l’ipotesi Milan resta viva.