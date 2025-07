Alcaraz, adesso è ufficiale: sconvolto il circuito Atp

Il tennista spagnolo Carlos Alcaraz vive un momento di forma a dir poco straordinario e continua a macinare record su record. Dopo le ultime grandi vittorie il fenomeno di Murcia è il grande favorito anche per il torneo di Wimbledon dove – nonostante la giovanissima età – è a caccia di quello che sarebbe un clamoroso tris. E dietro i rivali sono in evidente difficoltà.

Il numero uno al mondo Jannik Sinner è uscito malconcio dalla sfida contro Dimitrov e ha ottenuto il pass per i Quarti di finale solo grazie al ritiro del bulgaro, poi c’è l’eterno Novak Djokovic che ha comunque 38 anni e al momento c’è la sensazione che nessuno può davvero togliere il titolo ad Alcaraz, favoritissimo per vari motivi. E nelle ultime ore sono arrivate dichiarazioni per confermare il talento dello spagnolo.

Alcaraz stupisce ogni giorno di più e al momento sembra imbattibile, in molti stanno commentando le sue gesta e tra i tanti anche il giornalista Dario Puppo, che, giornalista di Eurosport, si è raccontato ai microfoni di OA Sport ed ha analizzato il momento del tennista spagnolo ed ha sentenziato: “A me Carlos Alcaraz fa impressione, al momento addirittura sembra non sudare più”.

Alcaraz e le parole da capogiro, interviene cosi Puppo

Puppo fa una sorta di paragone particolare ed ha sottolineato: “Leggo di fortuna nel tabellone ma non sono d’accordo. Io sono convinto – e lo dico ironicamente – che Carlos sia stato morso da un ragno e avverta il pericolo prima degli altri”. Ovviamente il riferimento è a Spiderman e ciò evidenzia come Alcaraz impressiona davvero tutti all’interno del circuito.

Lo spagnolo è il grande favorito rispetto ai rivali ed il giornalista ha commentato le sue ultime gesta a Wimbledon ed in particolare la sfida contro Rublev dove inizialmente era andato sotto e poi ha rimontato: “Riesce ad avere una capacità di lettura tale da prevenire quello che fa l’avversario. Contro Rublev aveva avuto problemi ma ha messo a segno 22 ace e sembra molto migliorato anche da quel punto di vista”.

Insomma Alcaraz non sembra davvero avere punti deboli ed ora il tennista ha lanciato un chiaro messaggio ai rivali, Sinner e Djokovic sono avvisati ed adesso Alcaraz punta a evidenziare il suo talento anche sul cemento nella parte finale della stagione dove negli ultimi tempi era apparso in difficoltà.