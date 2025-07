Un semplice costume da bagno può rendere più magre? Ecco i modelli che faranno la differenza

Ora che l’estate è arrivata e il caldo si fa sentire, non c’è nulla di meglio che concedersi una piccola fuga dal caos della città e scappare, anche solo per qualche ora in spiaggia. Sole, mare, relax, faranno da cornice ad una giornata all’insegna del divertimento e dell’allegria. Tuttavia, dover andare al mare vuol dire anche esporsi e scoprire il proprio corpo, un gesto del tutto normale, ma che magari per qualcuno può rappresentare un piccolo disagio.

Partendo dal presupposto che ogni fisico è a sé ed ognuno è perfetto, possono esserci dei piccoli ‘difetti’ che in alcuni casi possono creare disagio ed imbarazzo. Ma il vero segreto non sta nel coprirsi e rinunciare ad una giornata di mare, ma bensì riuscire a valorizzare i punti di forza, facendo quasi scomparire l’attenzione da qualche piccola imperfezione, sempre se tali possono essere definite.

Come scegliere il costume da bagno adatto per apparire subito più ‘magre’

Il concetto di magrezza e di bellezza, fortunatamente, negli anni è cambiato. Ora le curve non vengono più demonizzate, anzi, sono considerate sexy e attraenti. Tuttavia, ciò non vuol dire non prendersi cura del proprio corpo, ma piuttosto ogni fisico dovrà essere valorizzato nel modo giusto, affinché ci si possa sentire sempre perfette e a proprio agio. Ecco perché anche la scelta del costume da bagno sarà importante e non dovrà essere fatta a caso.

Affinché un corpo possa apparire più magro, possono essere adottati alcuni piccoli accorgimenti che faranno subito la differenza. La prima cosa su cui puntare è ovviamente il tipo di colore scelto per il proprio costume da bagno. Se si vuole apparire più snelle, i colori scuri sono sicuramente l’opzione migliore. Il nero, ad esempio, oltre a non passare mai di moda, aiuterà ad essere perfette anche in spiaggia.

Anche i drappeggi, a patto che siano posizionati nel posto giusto, aiutano a nascondere qualche piccola rotondità, valorizzando il resto. I costumi a vita alta, sono perfetti per camuffare una rotondità sulla pancia e sui fianchi e aiutano anche a slanciare la figura. Stesso discorso anche per quelli interi, soprattutto se presentano una linea sagomata, che andrà proprio a definire il fisico. Basteranno queste piccole accortezze per poter cambiare completamente la propria figura e sentirsi perfette anche in spiaggia.