Sedie da esterno in vimini? Devi pulirle così per prendertene cura e fare durare di più

Come pulire e trattare le sedie in vimini per eliminare tutto lo sporco e farle durare più a lungo: solo così saranno perfette per tutta l'estate.

Ora che l’estate è arrivata, chi ha la fortuna di avere un piccolo spazio all’aperto potrà finalmente goderselo al meglio e sfruttare così le ore più fresche per organizzare anche qualche gustosa cena con amici e parenti. Ovviamente, affinché si possa realmente creare un ambiente confortevole, la scelta degli arredi sarà fondamentale, così come la loro manutenzione.

Le tipologie di arredo per esterno sono varie e differiscono per forma, colore e materiale. Ovviamente, prima di decidere cosa acquistare, si dovrà tenere bene a mente che gli arredi da esterno verranno sottoposti al sole, alla pioggia, alla polvere e a tutto lo sporco che si crea all’aperto e per questi motivi, sarà importante optare per qualcosa di duraturo e resistente. Oltre alla plastica, che ancora oggi resta l’opzione piè quotata, c’è anche il vimini o il rattan, che fa molto scena e dura per anni.

Come trattare le sedie da esterno in vimini affinché possano durare nel tempo

Nulla è indistruttibile e nulla dura per sempre, tuttavia si potranno adottare delle piccole accortezze per poter fare in modo che anche gli arredi da esterno possano avere una vita più lunga. Tutto ciò che è in vimini ad esempio, tende sicuramente a durare nel tempo, ma via via potrà perdere colore e accumulare polvere. Ecco perché sarà importante prendersene cura ogni stagione.

Prima di pensare che sia arrivato il momento di cambiare i propri arredi in vimini, perché magari quelli che abbiamo hanno perso colore e sono diventati un cumulo di sporco, è bene sapere che esistono alcuni trucchetti per poterle rendere immediatamente come nuove. Il primo passaggio da fare è quello di usare una spazzola a setole morbide o un aspirapolvere per rimuovere tutto lo sporco superficiale. Così facendo appariranno già più pulite.

Una volta fatto questo, prendere una bacinella e creare una soluzione con acqua tiepida e sapone di Marsiglia, immergere un panno e dopo averlo leggermente strizzato si potrà passare sulle sedie. Infine, ecco il vero colpo di genio, ossia creare un mix che andrà a nutrire e a dare nuovo colore al vimini. Ecco cosa servirà:

2 cucchiai di olio di lino

Succo di mezzo limone

1 cucchiaio di aceto bianco

Un pizzico di bicarbonato di sodio

Basterà mescolare insieme tutti gli ingredienti, immergere un panno e passarlo sul vimini. Lasciare agire per 10-15 minuti e infine, ripassare con un panno asciutto. Ed ecco che le sedie in vimi saranno proprio come appena comprate.