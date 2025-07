Segna questa data sul calendario, sarà una grande svolta: finalmente addio alle truffe telefoniche

Le truffe telefoniche sono un vero tormento per i cittadini. A partire da questa data gli utenti avranno uno strumento in più per proteggersi.

Il 97% delle telefonate ricevute da presunti operatori del mercato dell’energia è una truffa. Lo dice un’indagine ARTE (Associazione Reseller e Trader dell’Energia) sulla base delle oltre 10 mila segnalazioni raccolte attraverso il Portale Antitruffa promosso dall’Associazione, con perdite medie che si aggirano tra i 150 e i 200 euro a famiglia.

Spesso e volentieri i truffatori che si fingono operatori energetici fanno ricorso alla tecnica dello spoofing, un trucco che permette di falsificare il numero del chiamante e lo fa apparire come un recapito locale anche se la chiamata in realtà proviene da call center situati perfino fuori dal continente europeo. Spesso il numero che visualizziamo sul display fa riferimento a un ente pubblico, a una banca, a un fornitore energetico o comunque a un ente considerato affidabile.

Una volta che l’ignaro utente risponde alla chiamata, ecco che i truffatori entrano in azione per convincerlo a comunicare dati e informazioni personali, fare un cambio di contratto e così via. Lo spoofing è reso possibile dai sistemi VoIP (Voice over IP) che consentono di modificare i dati trasmessi durante la telefonata. A partire da questa data però i truffatori però avranno la vita più difficile.

Frodi telefoniche addio, la data della svolta da segnare sul calendario

La data da segnare è quella del 19 agosto 2025 quando entrerà in funzione il filtro anti-spoofing dell’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni). Tutti gli operatori telefonici dovranno obbligatoriamente usare il filtro. In questo modo le chiamate internazionali camuffate da numeri fissi italiani verranno bloccate in automatico.

L’intervento dell’AGCOM era atteso da diverso tempo. Il filtro dovrebbe ridurre in maniera sensibile le frodi telefoniche, a partire da quelle del settore energetico dove, come visto, la quasi totalità delle chiamate commerciali ha natura fraudolenta.

A fare data dal 19 agosto scatterà il blocco automatico per tutte le chiamate provenienti dall’estero che usano numeri fissi italiani non validi. In un secondo momento – dal 19 novembre in poi – il filtro antì-spoofing degli operatori di rete verrà esteso anche ai numeri mobili. La verifica è basata su dati tecnici contenuti nelle chiamate VoIP (i campi PAI e From) che permettono il controllo della reale provenienza del numero.

Nel caso in cui il numero utilizzato non risultasse attivo su una rete estera o comunque non assegnato a un cliente, il filtro respingerà la chiamata prima ancora che questa possa raggiungere il nostro telefono. Il blocco tecnico allo spoofing costituisce un passaggio cruciale per ridurre i danni economici e combattere la diffusione illegale dei dati personali.