Sai che il caldo può avere degli effetti indesiderati anche sullo smartphone? Quali sono i rischi e come proteggersi

L’ondata di calore che ormai da qualche settimana sta colpendo maggiormente alcune regioni italiane, sta già mettendo a dura prova la pazienza e anche il fisico, soprattutto perché, almeno per il momento, non sembra destinato a terminare. Gli effetti di queste temperature ben oltre la media stagionale, iniziano a sortire già i primi malesseri sul fisico e spesso ci si sentirà stanchi, sopraffatti e spossati.

Tuttavia, il caldo si ripercuote non solo sulla nostra salute e sulle semplici azioni quotidiane che si faranno a fatica, ma può avere delle conseguenze anche su un oggetto che usiamo ininterrottamente ogni giorno: lo smartphone. Infatti, a differenza di quello che si possa pensare, anche il nostro telefono può ‘soffrire’ a causa di temperature troppo elevate e rischiare così di compromettere la sua funzionalità.

Quali sono gli effetti preoccupanti del caldo sul nostro smartphone

Quante volte sarà capitato di accorgersi che, anche senza un effettivo utilizzo, nelle giornate particolarmente calde lo smartphone tende ad essere bollente? Ebbene, non si tratta di un fenomeno che capita così per caso, ma è una delle conseguenze dovute a temperature eccessive. Non si tratta solo di una questione di surriscaldamento, ma alla lunga possono esserci delle conseguenze anche piuttosto serie.

Il caldo eccessivo può avere diversi effetti negativi sugli smartphone, sia a breve che a lungo termine, conseguenze che spesso provocano danni anche piuttosto seri e che costringe, per forza di cose, ad interventi di tecnici specializzati. Ma quali sono quindi i potenziali rischi dovuti a temperature troppo elevate?

Il primo rischio è quello di un surriscaldamento del dispositivo, il telefono, infatti, può diventare molto caldo al tatto e addirittura alcuni modelli riducono automaticamente le prestazioni per raffreddarsi (“thermal throttling”). In determinati modelli, potrebbe verificarsi anche un blocco temporaneo, in cui alcuni smartphone mostrano un avviso di temperatura e si spengono finché non si raffreddano.

Il caldo può interferire anche durante la fase di ricarica, infatti, se il telefono è troppo caldo, potrebbe interrompere la ricarica per evitare danni alla batteria. Infine, possono esserci anche dei danni alle prestazioni, in questo caso app e giochi possono rallentare o chiudersi improvvisamente e il touchscreen può diventare meno reattivo.

Per evitare che questo accada, bisognerà adottare delle piccole accortezze, non si dovrà lasciare esposto al sole diretto. Le custodia dovranno essere evitate, in quanto fanno riscaldare molto lo smartphone durante l’uso. Infine, è sempre meglio usare caricabatterie originali o certificati per evitare surriscaldamenti.