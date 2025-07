Come lavare i contenitori di plastica che porti al mare per eliminare tutto l’unto: poche mosse ed il gioco è fatto

Non serve l'aceto per lavare a fondo i contenitori di plastica, con questo metodo si elimina in un attimo tutto l'unto e lo sporco: ci vorrà pochissimo per farli tornare a splendere.

I contenitori di plastica sono tra gli oggetti che in cucina non possono di certo mancare. Sono ideali non solo per conservare in modo adeguato gli alimenti che avanzano, ma sono perfetti anche per portarsi dietro il pranzo e ora che le giornate sono piuttosto calde e si va spesso al mare, ecco che i contenitori di plastica ci torneranno particolarmente utili per avere sempre con sé qualcosa di buono e di fresco da mangiare.

Ovviamente per poter essere sempre certi di non correre alcun rischio e di eliminare ogni potenziale pericolo, come germi, batteri e cattivi odori, sarà importante che i contenitori di plastica vengano lavati sempre in modo adeguato. Un passaggio che detto così potrà sembrare facile e veloce, ma che in realtà nasconde delle insidie non da poco.

Come lavare i contenitori di plastica per renderli sicuro e senza unto e cattivi odori

A differenza di quello che si possa pensare, non sempre sarà facile lavare i contenitori di plastica, soprattutto quando non possiamo subito eliminare tutto lo sporco, proprio come capita quando passiamo un’intera giornata al mare. Una volta rientrati a casa, sarà davvero complicato riuscire a rimuovere l’unto e anche i cattivi odori, che inevitabilmente si sono formati dopo ore ed ore magari passati al caldo e al sole.

Piuttosto che passare ore ed ore a cercare di sgrassare e di eliminare l’unto, magari utilizzando tonnellate di detersivo e candeggina, è bene sapere che esiste un rapido trucchetto che aiuterà a togliere tutto lo sporco senza fatica. Il procedimento è davvero semplicissimo, basterà del semplice bicarbonato e del profumatissimo succo di limone per rimuovere tutto lo sporco e l’unto.

Mescolare bicarbonato di sodio con alcune gocce d’acqua fino a formare una pasta da spalmare all’interno del contenitore. Stendere per bene avendo cura di non tralasciare nessun centimetro, quindi lasciare riposare per un’ora. Passato questo tempo, aggiungere qualche goccia di succo di limone e strofinare con l’aiuto di una spugnetta. Infine, risciacquare per rimuovere la schiuma che si forma e lavare nuovamente con acqua e sapone. Ed ecco che in questo modo i contenitori di plastica saranno tornati perfettamente puliti, senza sporco, ma soprattutto senza disgustosi cattivi odori.