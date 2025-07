Yildiz in Champions con un’altra maglia: destinazione super

Il via libera per il rinnovo di Yildiz è arrivato anche dalla proprietà, ma la Juventus dovrà fare attenzione ad una big estera

La Juventus sta costruendo pian piano la squadra del futuro e i tifosi sperano di vedere in bianconero ancora a lungo la stella luminosa di Kenan Yildiz.

Il gioiello turco si è confermato fenomenale anche al Mondiale per Club dove è stato certamente il migliore per rendimento della squadra di Tudor, mettendo in mostra il suo talento su un palcoscenico di portata planetaria. Una cassa di risonanza tanto forte da mettere nuovamente sotto i riflettori del calciomercato il classe 2005, che insieme a Thuram e Bremer, è tra i pochissimi incedibili della Juventus.

L’obiettivo della società è quello di blindare e prolungare il contratto di Yildiz, ma ciononostante continua ad attirare su di se le mire di un importante club estero che gioca la Champions League.

Rumors che fanno riflettere così come le parole di Sergio Porrini a ‘TuttoJuve.com’, che non sembra ritenere intoccabile il fantasista bianconero: “Nessun calciatore alla Juventus, in questo momento, è fondamentale o determinante. Per un’offerta irrinunciabile con soldi importanti, io cederei chiunque. Nessun escluso. Sì, sacrificherei anche Yildiz per acquisire il concetto di squadra. E l’esempio che faccio è il PSG”.

Al netto delle parole di Porrini la Juventus ha tutte le intenzioni di continuare a preservare il proprio talento più luminoso, anche perchè i possibili assalti al di fuori dei confini nazionali rischiano di mettere in ‘pericolo’ la sua permanenza all’ombra della Mole.

Calciomercato Juventus, insidia Barcellona per Yildiz: tra rinnovo e pericolo dalla Spagna

La Juventus vorrebbe rinnovare l’accordo col calciatore fino al 2030 con un sostanzioso incremento d’ingaggio fino a 4 milioni netti più bonus. È quindi arrivato il via libera societario per il prolungamento di Yildiz che però attira le mire di un club in particolare.

Yildiz è infatti finito nella lista dei desideri del Barcellona, con il tecnico Flick sostanzialmente stregato dalle capacità del fantasista turco.

Dalla Spagna quindi sottolineano come il 20enne juventino sia in cima ai desideri dell’allenatore teutonico che lo avrebbe già anche segnalato al presidente Laporta ma anche al ds Deco.

Il Barcellona potrebbe quindi provare l’affondo per strapparlo eventualmente al club bianconero in quanto obiettivo prioritario per questo mercato estivo. La volontà della Juve resta però quella di non privarsi assolutamente del calciatore che a soli 20 anni ha ancora margini di miglioramento e crescita impressionanti. Ad ogni modo il Barça potrebbe continuare a seguirlo anche per un futuro più lontano.