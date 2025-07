Dimarco si veste di bianconero: affare da 53 milioni

È tempo di resettare per l'Inter ma anche per Dimarco. L'esterno nerazzurro potrebbe essere tentato da un'altra avventura

L’Inter si lecca le ferite e si prepara alla prossima stagione che dovrà essere quella del riscatto immediato dopo la debacle degli ultimi mesi tra campionato, finale di Champions e Mondale per Club salutato troppo presto.

Il nuovo percorso è già iniziato sotto la guida di Christian Chivu, allenatore giovane ed ambizioso che ha tutta l’intenzione di imprimere la propria mano sul futuro del club che tanto gli ha dato anche da calciatore.

Servirà un immediato cambio di passo e soprattutto bisognerà scrollarsi di dosso le scorie fisiche e psicologiche post delusione. Tra i calciatori più negativi da questo punto di vista anche Federico Dimarco, laterale mancino che ha accusato fortemente il contraccolpo della figuraccia contro il PSG come evidenziato anche da un post su Instagram delle ore seguenti rispetto alla finale.

“Tifosi Nerazzurri, sento il bisogno di parlare con voi. Sono giorni che non riesco a pensare ad altro, cercando spiegazioni per quanto accaduto. È andato tutto storto. È troppo facile parlare solo quando le cose vanno bene. Voglio prendermi le mie responsabilità. Voglio farlo dopo una sconfitta così per dire a tutti i tifosi dell’Inter che mi dispiace”

Ed ancora nel messaggio si leggeva: “Mi dispiace se non sono stato in grado di proteggere il nostro sogno. D’ora in avanti avrò questa cicatrice. Non andrà mai via”. Ed infine: “Nel bene e nel male, ma insieme! Forza Inter, oggi più che mai!”. Un concetto quello dell’unione proprio in questo momento delicato che torna più che mai d’attualità anche ora, e che però rischia di cozzare con alcune voci di mercato che iniziano a circolare proprio in merito allo stesso Dimarco.

Calciomercato Inter, il Newcastle tenta Dimarco: pronto Carlos Augusto

A Dimarco è rimasta addosso una cicatrice emotiva evidente dopo questo finale negativo di stagione, ed ha tutte le intenzioni di riscattarsi con indosso la maglia nerazzurra.

A dispetto della volontà del calciatore c’è però una squadra che potrebbe approfittare di questa fase delicata per provare ad inserirsi. In Premier League c’è infatti il Newcastle, che con disponibilità economiche importanti, potrebbe tentare l’assalto all’esterno interista.

La fascia sinistra avrebbe bisogno di un upgrade in vista della prossima Champions League, e i bianconeri potrebbero quindi mettere sul piatto ben 53 milioni di euro per provare a convincere l’Inter a trattare.

Il legame tra i nerazzurri e Dimarco resta però troppo forte ed appare complicato pensare che proprio ora il classe 1997 possa dire addio. Ad ogni modo in caso di cessione a sorpresa in Premier l’Inter potrebbe fare affidamento sulla crescita di Carlos Augusto a sinistra.