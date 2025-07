Antonella Clerici, addio davvero inaspettato: il messaggio scuote i fan

Quest’estate Antonella Clerici si trova in Normandia dove, informa Il Messaggero, passerà i due mesi che la separano dalla prossima stagione televisiva.. In un’intervista con la rivista Chi la conduttrice ha parlato dei prossimi impegni che la aspettano e anche di un addio davvero inaspettato che sta già facendo molto discutere i fan.

La stagione tv che verrà sarà ricca di impegni per una figura televisiva come quella di Antonella Clerici che non manca di confessare a Chi di essersi spesso sentita messa in disparte: .«È il leitmotiv della mia vita perché, quando nasci e cresci in un’azienda, ti danno affettuosamente per scontato. “Tanto Antonella c’è”. È come la moglie da cui ritorni sempre».

Impegno su tre fronti per la presentatrice nel 2025-206:: quello quotidiano con È sempre mezzogiorno, il venerdì sera con The Voice e infine con le due serate speciali del programma Jukebox – La notte delle hit. Nel frattempo Antonella Clerici si gode le vacanze mentre sulle pagine di Chi ha parlato anche di un addio inatteso che ha preso tutti in contropiede, lei per prima.

L’addio a sorpresa nelle parole di Antonella Clerici

La conduttrice ha commentato la notizia dell’addio a sorpresa di Gigi D’Alessio. Il cantante partenopeo ha infatti lasciato la poltrona di giudice e coach di The Voice. Antonella Clerici confessa di essere rimasta molto sorpresa dall’annuncio. «La partenza di Gigi l’ho presa malissimo. Ne ho fatto una malattia, intanto per l’affetto che provo per Gigi», ha confessato la presentatrice Rai.

Sempre parlando dell’uscita di scena dal format da parte dell’artista neomelodico, Antonella Clerici ha dichiarato: «Ci conosciamo da tanto, gli voglio bene e questi cinque anni sono stati bellissimi: hanno dato tanto sia a me sia a lui». Senza usare giri di parole, la conduttrice televisiva ha ammesso: «È stata una doccia fredda. Un po’ conta anche la sua volontà e il desiderio di cambiare, ma sono onesta quando dico che è stato un dispiacere perché Gigi fa parte di The Voice, è una persona importante. E gli voglio bene, non ce l’ho con lui».

Ancora manca la conferma ufficiale sul nome del sostituto di Gigi D’Alessio a The Voice. Le indiscrezioni circolate nelle ultime ore vedono in pole position Nek come candidato “papabile” per prendere il posto lasciato vacante dal cantautore napoletano. Antonella Clerici ha fornito una conferma a metà, sempre nell’intervista a Chi: «Non so se sia ufficiale, ma mi auguro che ci sia perché ha una bella anima».