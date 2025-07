Porta questi alimenti in tavola e finalmente potrai dire addio ai capelli grigi: non servono tinture

Non servono tinture e bagni di colore per combattere i capelli grigi, basterà semplicemente mettere questi alimenti a tavola e si noterà subito la differenza.

Prendersi cura dei propri capelli è un aspetto davvero fondamentale e riuscire a tenerli sempre in perfetto ordine è importantissimo. Tuttavia, contro alcuni processi naturali, spesso, c’è davvero ben poco da fare. Inoltre, lo stress, una vita sregolata, la genetica e anche una cattiva alimentazioni, possono influire sulla qualità dei capelli, accelerando determinati processi come quello della comparsa dei capelli bianchi/grigi.

Con il passare del tempo e l’avanzare dell’età, i capelli tenderanno perdere il loro colore naturale, lasciando spazio a capelli bianchi o grigi. Si tratta, purtroppo, di un fenomeno che non può essere arrestato, tuttavia, è possibile adottare alcune piccole accortezze per cercare almeno di ritardarlo il più possibile. E se c’è chi ricorre alla classica tinta o al bagno di colore per cercare di camuffare i capelli bianchi e grigi, dall’altro lato c’è chi magari preferisce che la natura faccia il suo corso e li lascia così come sono.

Sono questi gli alimenti da mettere in tavola e che aiuteranno a ritardare la comparsa dei capelli grigi

Intorno ai 30-40 anni il corpo, inizia naturalmente a produrre meno melanina e di conseguenze questo fenomeno si andrà anche a ripercuotere sul colore dei capelli, che perderanno il loro pigmento per lasciare spazio a capelli grigi e bianchi. Un fenomeno, come detto prima, che non può essere arresta, ma bensì potrà essere ritardato e per farlo, basterà assumere regolarmente determinati alimenti per notare subito la differenza.

Abbiamo specificato in precedenze, che ci sono alcuni fattori che possono velocizzare questo processo e uno di questi è anche una cattiva alimentazione, in cui non vengono assunti tutti i nutrienti necessari. Ecco che quindi, iniziare a modificare ciò che si mangia, potrà avere degli effetti positivi anche sui capelli. Ma quali sono quindi gli alimenti da introdurre sin da subito? Scopriamoli nel dettaglio:

Legumi e cereali integrali : fonti di biotina e ferro per rinforzare i capelli;

: fonti di biotina e ferro per rinforzare i capelli; Uova e latticini: contribuiscono alla salute del cuoio capelluto grazie alle vitamine del gruppo B;

Frutta e verdura giallo-arancio : ricche di vitamina E e antiossidanti;

: ricche di vitamina E e antiossidanti; Frutta secca : noci, mandorle, anacardi, sono ricchi di rame, zinco e selenio;

: noci, mandorle, anacardi, sono ricchi di rame, zinco e selenio; Pesce azzurro e salmone : ottime fonti di Omega 3 per nutrire i capelli;

: ottime fonti di Omega 3 per nutrire i capelli; Verdure a foglia verde : spinaci, cavoli, bietole, contengono elevate quantità di vitamine del gruppo B;

: spinaci, cavoli, bietole, contengono elevate quantità di vitamine del gruppo B; Cacao e cioccolato fondente: ricchi di rame, un minerale essenziale per la produzione di melanina.

Ecco che quindi, introducendo questi alimenti e consumandoli regolarmente si potrà ritarda, anche di molto, la comparsa dei capelli bianchi e grigi.