Scambio stellare con la Juve: Douglas Luiz per la stellina della Serie A

La Juventus sta ricostruendo in vista della prossima stagione dopo un’altra annata tutt’altro che esaltante. Il Mondiale per Club ha rappresentato il punto conclusivo dell’ultimo anno calcistico, ma anche quello di inizio per quello che sarà il progetto di rilancio dei bianconeri.

Igor Tudor è stato infatti confermato e nella recente competizione estiva ha provato a sperimentare sulla sua Juve considerando anche il domani. Ora è tempo di riposo prima di ripartire con la preseason, mentre la società è da tempo al lavoro in sede di calciomercato per potenziare l’organico dove è necessario.

Tanti i movimenti intorno alla Juventus sia dal punto di vista delle entrate che delle uscite, con alcuni nomi anche importanti che condizionato le operazioni del club. Uno su tutti certamente Dusan Vlahovic, dalla cui cessione dipendono parte dei movimenti in attacco alla luce di una situazione contrattuale molto complessa e di uno stipendio monstre al di fuori della portata attuale dei piemontesi.

Tra i calciatori potenzialmente con la valigia c’è anche chi è arrivato solamente da un anno senza però incidere a dovere. È il caso di Douglas Luiz, che era stato acquistato dall’Aston Villa a suon di milioni di euro con elevatissime aspettative sul suo conto. Il centrocampista brasiliano non è mai stato realmente in grado di fare la differenza, risultando uno dei flop più fragorosi delle ultime campagne acquisti.

Calciomercato Juventus, Douglas Luiz piace al Como: scambio con Diao

Solamente 27 le presenze totali considerando tutte le competizioni per Douglas Luiz con la Juventus, in virtù anche di qualche infortunio di troppo e di un rendimento nettamente al di sotto delle attese.

Il classe 1998 verdeoro è apparso lo spettro del calciatore ammirato in Premier League non riuscendo a portare in dote nessun gol e nessun assist alla causa.

Qualche attenuante non manca, ma la delusione resta cocente per la Juventus che potrebbe inserirlo in lista di sbarco. In questa ottica da qualche giorno il suo nome è accostato a quello del Como, società giovane ed ambiziosa che ha già collezionato diversi colpi di rilievo in questa sessione di calciomercato.

Fabregas vorrebbe provare a rilanciarlo in Serie A ma i costi sono chiaramente altissimi vista la cifra investita dalla Juventus. In questo senso lo stesso club bianconero potrebbe eventualmente provare ad inserire nell’affare il cartellino della stella Assane Diao per uno scambio di difficile realizzazione.

Il senegalese ha messo a referto ben 8 gol in 15 partite col Como risultando una delle sorprese più luminose del girone di ritorno.