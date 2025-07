Una Big italiana paga la clausola di Kean: beffato il Napoli

La Serie A si prepara ancora una volta ad una rivoluzione con le operazioni di mercato che in questi giorni stanno scuotendo svariati club di primo livello.

In particolare l’attenzione è puntata sui bomber, col valzer delle punte che come sempre attira l’attenzione dei tifosi. A smuovere le acque ci ha pensato primo tra tutti Mateo Retegui, pronto a lasciare l’Atalanta a fronte di circa 67 milioni di euro. Una cifra monstre per il capocannoniere dell’ultima Serie A che ha monetizzato immediatamente la miglior annata della propria carriera.

Soldi freschi per i bergamaschi ma una scelta piuttosto singolare per l’italo-argentino che lascia ben presto il calcio che conta per approdare all’Al Qadsiah. Una decisione che Ciccio Graziani, intervistato da ‘Radio Sportiva’, non ha condiviso: “I tanti soldi sono appetibili, non c’è dubbio. Però se io fossi stato Retegui mai avrei fatto questa scelta. Perché il calcio europeo, il calcio vero, lo trovi dalle nostre parti. Qui c’è la Champions, c’è la Nazionale, c’è la possibilità del Mondiale“.

Con Retegui in uscita l’Atalanta dovrà quindi aggiudicarsi un nuovo centravanti di alto livello e l’attenzione potrebbe spostarsi su un altro dei protagonisti dell’ultima stagione: Moise Kean.

Calciomercato, l’Atalanta beffa il Napoli per Kean: pronta la clausola

Kean è tornato protagonista assoluto in Serie A a suon di gol ritrovando fiducia con la maglia della Fiorentina, club col quale ha però in dote una clausola rescissoria da 52 milioni di euro che pende sulla sua testa.

A tal proposito nei giorni scorsi a ‘Radio Bruno’ l’ex dirigente Pino Vitale ha ammesso: “Il suo entourage sta restando in silenzio. Vuol dire che stanno aspettando se e che si muova qualcosa. Se avesse voluto rimanere lo avrebbe già detto. Vuol dire che vuole valutare ciò che arriverà. Ma anche se dovesse andare via…non credo che la Fiorentina si farà trovare impreparata, soprattutto coi tanti soldi che entreranno”.

Intanto il tempo scorre e la scadenza della clausola rescissoria fissata per il 15 luglio si avvicina con buona pace di tutti i club interessati. All’estero piace al Manchester United, mentre in Italia è stato lungamente accostato al Napoli.

Approfittando dei soldi freschi da incassare con la cessione di Retegui potrebbe però essere l’Atalanta a lanciare l’assalto decisivo. I bergamaschi avrebbero necessità di acquistare un nuovo attaccante e per caratteristiche Kean sarebbe perfetto. Inoltre i nerazzurri avrebbero anche il fascino della partecipazione alla Champions da poter mettere sul piatto.