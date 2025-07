È ufficiale, batosta terrificante per Berrettini: fa malissimo

Il 2025 del tennista italiano Matteo Berrettini è stato al momento tutt’altro che edificante. In molti speravano che – seguendo la scia degli altri tennisti nostrani, in primis vedi Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, il campione romano potesse reagire dopo le ultime difficoltà ma le cose purtroppo non sembrano andare cosi e Berrettini è in evidente difficoltà.

Dopo un lungo stop per infortunio Matteo Berrettini ha deciso comunque di scendere in campo a Wimbledon dove ha affrontato il polacco Majchrzak e dopo un buon inizio è crollato alla distanza, cedendo cosi in cinque set. Più che per la sconfitta in se preoccupa l’aspetto mentale con l’ex Top 10 che è apparso in difficoltà e piuttosto in crisi visto i suoi evidenti problemi fisici. E ora arriva un’altra brutta notizia per il tennista romano.

L’azzurro ha faticato molto per risalire la classifica ed è tornato in queste settimane nella zona testa di serie, restando poco dopo la 30esima posizione nel circus. Ora però le cose sembrano precipitare ed in queste ore Matteo Berrettini ha annunciato il forfait dal torneo Atp di Gstaad, torneo 250 dove difendeva il titolo e che invece quest’anno non lo vedrà protagonista. Non sono state rese ufficialmente le motivazioni per il suo forfait e c’è preoccupazione tra i fan.

Forfait Matteo Berrettini, le parole dopo Wimbledon preoccupano i tifosi

Subito dopo il brutto ko con Majchrzak il tennista romano Berrettini aveva rilasciato dichiarazioni che non lasciavano presagire buone nuove ed infatti aveva sentenziato: “Fondamentalmente sono stanco di rincorrere sempre qualcosa, ho bisogno di giorni per pensare e decidere cosa fare del futuro, stare in campo cosi non è quel che voglio”.

Da qui probabilmente il suo forfait in Svizzera e questo rischia di far precipitare nuovamente la classifica di Matteo; l’atleta romano difendeva il titolo e quindi perderà circa 250 punti in classifica, non pochi e cosi il tennista rischia di crollare e sarà a ridosso della Top 50, perdendo cosi 15-20 posizioni in classifica. Ma non è finita qui perchè tra pochi giorni ci sarà anche Kitzbuhel ed anche qui Berrettini difende il titolo e altri 250 punti in classifica.

In caso di nuovo forfait e sicuramente non da escludere visto la situazione attuale il campione azzurro Berrettini potrebbe uscire dalla Top 60 del circuito. Brutte notizie per il tennista tra problemi fisici, una condizione mentale non ottimale e un rendimento sotto all’altezza di quello che tutti si aspettavano.