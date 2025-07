Luglio è il mese perfetto per sbarazzarti di questi oggetti: solo così avrai ordine in casa

Ecco quali sono gli oggetti da togliere da casa in questo mese se vuoi averla davvero in ordine: solo così finalmente ogni cosa sarà al suo posto.

Una delle questioni più spinose che riguardano casa è proprio quella dello spazio. Un argomento piuttosto ‘delicato’ e che spesso è una vera e propria fonte di disagio. Infatti, non si sa ancora per quale misterioso motivo, lo spazio in casa non sembra mai essere abbastanza e non importa quanto la casa sia grande, ci sarà sempre qualcosa fuori posto che non sapremo esattamente dove collocare.

Per impedire che questo accada continuamente, sarà importante cercare di tenere in casa solo lo stresso necessario, evitando di accumulare oggetti che magari nemmeno utilizziamo e facendo, periodicamente, un po’ di decluterring, ossia eliminare ciò che realmente non serve più, conservando solo ciò che usiamo o che magari indossiamo. Ed ora che siamo quasi a metà luglio è arrivato il momento di sbarazzarci di alcuni oggetti di cui non abbiamo bisogno.

Luglio è il mese perfetto per sbarazzarsi di questi oggetti per avere ordine in casa

Fare un po’ di decluttering nel mese di luglio, non aiuta solo ad avere la casa più in ordine, ma ci permetterà anche di avere la situazione chiara di cosa abbiamo realmente e di cosa magari, possiamo portarci in vacanza. Bastano davvero poche ore e finalmente ci potremo sbarazzare di tutti gli oggetti inutili e fare ordine e spazio in casa.

Ma quali sono questi oggetti da mettere via nel mese di luglio? Ecco una piccola lista da tenere bene a mente:

Abiti che non s’indossano: l’estate è il momento in cui si indossano abiti freschi, legger e colorati, se nell’armadio ci sono capi che non si mettono da almeno due estati è inutile tenerli ancora, meglio metterli via; Cosmetici scaduti: oltre ad essere pericolosi, occupano solo spazio, quindi andranno gettati via subito; Caricabatterie di vecchi dispositivi: conservarli è praticamente inutile, quindi direttamente da mettere via; Contenitori di plastica senza coperchio: occupano spazio e non servono a nulla, nemmeno la mamma li vorrà più; Vecchie riviste o giornali: a meno che non si abbiam qualche idea per riciclarli, meglio gettarle via, evitando così di accumulare altra polvere; Borse rovinate o fuori moda: dopo esserci accertati che non c’è nulla dentro, metterli direttamente nelle cose da donare o da gettare via; Decorazioni stagionali rotte o sbiadite: tenerle non serve a nulla visto che non le andremo mai più a mettere in casa; Libri che non si rileggeranno mai: in questo caso, invece di gettarli via si potranno donare o portare in qualche negozio che acquista l’usato; Scarpe consumate o scomode: se fanno male ai piedi, non verranno più indossate quindi conservarle non ha senso; Farmaci scaduti: soprattutto in vista dell’estate, meglio avere farmaci buoni da potersi anche portare dietro. Tutti quelli scaduti andranno subito smaltiti correttamente.

Ecco quindi una piccola lista di oggetti da mettere via nel mese di luglio per riuscire ad avere più spazio a disposizione e una casa più in ordine.