È tutta questione di colori, ecco perché le api invadono il giardino: se usi questi te ne sbarazzi subito

Le api in giardino vengo attirare da determinati colori, mentre vengono respinte da altri: per passare un'estate serena ecco tutto quello che si deve sapere.

Uno degli aspetti positivi dell’estate è la possibilità di poter sfruttare e di vivere al meglio gli spazi esterni di casa. Che sia un piccolo balcone, un terrazzo o anche un bel giardino, non fa differenza, ciò che conta è poterselo finalmente godere e riuscire a sfruttare le giornate per rilassarsi, soprattutto nelle ore in cui il sole inizia a calare. Tuttavia, spesso anche i momenti perfetti vengono disturbati dalla presenza di alcuni insetti, che in questo periodo non mancano mai.

Fra gli insetti che più tendono a farci visita in questo periodo, non possiamo non citare le api, che, per quanto siano indispensabili nell’ecosistema, non sono di certo tra gli insetti più silenziosi e meno fastidiosi che ci sono in giro. Peggio ancora se abbiamo fiori e piante, che diventeranno il loro posto preferito.

Sono questi i colori che tendono ad attirare le api e questi invece le scacciano

A differenza di quello che si possa pensare, ciò che attira le api non è affatto la presenza di fiori e piante, bensì determinati colori che diventano per loro una vera calamita. Una volta capito il meccanismo e individuate le tonalità in questione, basterà semplicemente eliminarli e aggiungere invece quelli che aiutano a scacciarle.

Le api sono attratte da alcuni colori per motivi evolutivi e biologici legati alla loro visione e al loro comportamento di raccolta del nettare. Hanno, ovviamente, una visione ben diversa da quella umana e non riescono a distinguere tutti i colori. Ciò che vedono bene è il blu, il viola, il giallo e l’ultravioletto (UV), che è invisibile agli esseri umani. Di conseguenza questi piccoli esserini sono attratti dai colori simili a quelli dei fiori, dai colori che riflettono UV e anche dai colori vivaci e ad alto contrasto, che indicano la presenza di nettare.

Quali sono invece i colori che le respingono e che permettono quindi di allontanarle in modo naturale? In primis c’è il rosso, viene percepito come se fosse nero e quindi è uno dei colori meno attraenti per loro. C’è poi il bianco, per loro poco interessante. Anche tuttala gamma di beige, marrone chiaro e grigio tendono ad essere ignorati. Infine, il nero

da usare però con cautela, perché potrà sembrare una minaccia per loro e provocare una risposta difensiva.