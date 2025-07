È arrivato il momento di controllare nel porta monete: se trovi queste possiedi una piccola fortuna

Non sarà una cattiva idea controllare se non conserviamo da qualche parte in casa una moneta dal grande valore.

Faremo bene a controllare se nel nostro portamonete – o in qualche cassetto dimenticato – non si trovi per caso qualche vecchia moneta che potrebbe valere una piccola fortuna. Sì, perché alcuni esemplari possono arrivare anche a un valore sorprendentemente alto. Una singola moneta in alcuni casi potrebbe fruttarci parecchie migliaia di euro.

Parliamo di alcuni esemplari di vecchie lire che rientrano nel novero delle monete italiane più ricercate dai collezionisti. Spesso il valore delle vecchie monete è legato ad alcune peculiarità come l’anno di conio o la presenza di errori di stampa che ne fanno dei pezzi unici. In questo caso invece a fare la differenza è la rarità di queste monete.

Queste vecchie monete potrebbero essere finite nel dimenticatoio. Ma oggi potrebbero tornare molto utili in un momento di difficoltà economiche come quello che stiamo attraversando da diverso tempo. Ecco quali sono le vecchie lire più rare e ricercate sul mercato del collezionismo. Potremmo scoprire di avere tra le mani un vero e proprio tesoretto.

Queste vecchie monete possono valere una piccola fortuna

Ci converrà dare un’occhiata nei cassetti di casa. Potremmo scoprire di avere ancora da qualche parte delle vecchie lire. Oggi potrebbero valere una fortuna. Esistono infatti alcune monete italiane risalenti al dopoguerra diventate degli autentici tesori per i collezionisti grazie alle loro rarità, in particolar modo se sono conservate in buono stato.

È il caso delle 50 lire del 1958, con l’immagine del dio Vulcano, che possono valere fino a 2.000 euro se conservate in perfetto stato. Questa moneta è una di quelle più ricercate per via della sua tiratura ridotta e per il fascino simbolico. Stesso discorso per le 5 lire con il delfino del 1956. Questa piccola moneta che raffigura un delfino racconta la ricostruzione italiana. In condizioni impeccabili può arrivare a un valore di 2.500 euro.

Ci sono poi le 2 lire “Spiga” del 1947 con la spiga di grano che simboleggia il lavoro. Questa vecchia moneta, una delle più rare del suo taglio, può superare anche i 1.800 euro. Può toccare i 1.500 euro, se ben conservata, la moneta da una lira “Arancia” del 1947 che raffigura una donna con un ramo d’arancio. A renderla così ambita, oltre alla rarità, è la sua bellezza.

Saliamo decisamente di valore con le 10 lire con Pegaso (1946-1947). Si tratta di una delle monete più eleganti, con il cavallo alato Pegaso sul retro. In stato fior di conio può arrivare fino a 4.500 euro. Le 100 lire del 1955, la famosa moneta con Minerva, può avere un valore compreso tra gli 800 e i 1.300 euro, soprattutto se priva di segni di usura. Chiudiamo con la regina delle vecchie lire rare: le 500 lire “Caravelle” del 1957 – versione di prova. Questa moneta con la scritta “PROVA” e le bandiere controvento può toccare un valore anche di 8.000 euro.