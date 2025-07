La Juve vende Alberto Costa: al suo posto un ex Milan per 24 milioni

L'affare Alberto Costa in uscita sta decollando e al suo posto sarebbe pronto un ex Milan per la Juventus. La situazione

L’avventura di Alberto Costa alla Juventus si avvia già alla conclusione. Il terzino destro portoghese era arrivato solamente lo scorso gennaio dal Vitoria Guimaraes ed è in procinto di andare via proprio quando Tudor sembrava lo stesse inserendo con maggiore continuità nei meccanismi bianconeri.

Quattro presenze al Mondiale per Club con due assist per il classe 2003 che con Thiago Motta aveva faticato a trovare spazio in campo. Ora però il difensore lusitano si prepara a fare le valigie in direzione Lisbona con tappa allo Sporting che mette sul piatto ben 20 milioni di euro per il suo cartellino, consentendo così alla Juventus di piazzare a bilancio anche una significativa plusvalenza.

Un’avventura che termina quindi troppo presto e proprio nel momento e nelle modalità più inaspettate soprattutto alla luce della stima di Tudor e delle parole dello stesso calciatore che a fine giugno a ‘La Stampa’ disse: “Nell’ultimo periodo ho avuto più opportunità e ho lavorato molto duro per farmi trovare pronto quando si sarebbero presentate. Ora devo solo continuare così, con la stessa costanza”.

Da Motta a Tudor aveva ammesso: “Non so perché non giocavo prima, erano solo scelte del tecnico. Ogni allenatore chiede cose diverse, Tudor ha le sue idee e io mi sono adattato. Per me la cosa migliore è semplicemente giocare“. E sulla chiamata della Juve: “Quando è arrivata l’offerta, non ho avuto dubbi. Ho detto al mio agente: andiamo”.

Calciomercato Juventus, Diogo Dalot al posto di Alberto Costa: intreccio con lo United

Parole di grande entusiasmo quelle di Alberto Costa che sembrava non vedere l’ora di proseguire il proprio percorso in bianconero. Al contrario si è andati verso una cessione a sorpresa con il lusitano che tornerà in patria andando a vestire la maglia dello Sporting.

Un incasso di 20 milioni di euro che potrebbe spingere la Juventus ad andare a caccia di un altro terzino destro di valore. Il grande obiettivo del momento sembra essere Dodò della Fiorentina, ma non è da escludere che i bianconeri possano anche tornare su una vecchia conoscenza della Serie A.

Il riferimento è all’ex milanista Diogo Dalot, ora al Manchester United ma che potrebbe anche finire in lista di sbarco. Il terzino lusitano ha esperienza internazionale e conosce il campionato italiano, inoltre ha la capacità di giocare su entrambe le corsie. Con 24 milioni di euro la Juve potrebbe lanciare l’assalto ai Red Devils per provare ad arrivare a Dalot, che ha comunque un contratto ancora lungo fino al 2028 con opzione col Manchester United.