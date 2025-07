Ultim’ora, Pogacar ci ripensa: colpo di scena al Tour

Quando parliamo di ciclismo ormai non possiamo non fare riferimento al campione Tadej Pogacar, un ciclista che – nel corso degli ultimi anni – sta letteralmente riscrivendo la storia di questo sport. Per alcuni è addirittura al livello di Eddy Merckx e Tadej è fortissimo ed anche molto spettacolare, il ciclista sta provando a risollevare uno sport in difficoltà.

La bellezza del modo di pedalare di Pogacar è che riesce ad essere sempre incisivo, attacca sia in salita che in discesa e non si fa problemi a partire ad esempio a 50-60 km dall’arrivo. Nessun calcolo e solo la voglia di vincere, unita al puro spettacolo. Anche in questi giorni Pogacar sta provando a fare il vuoto al Tour de France ed è uno dei principali protagonisti di questo evento. Manco a dirlo il ciclista è il grande favorito per questa competizione.

Nei prossimi giorni ci saranno nuovi attacchi e ora Pogacar vuole battere tutti i suoi rivali, ma intanto arrivano aggiornamenti anche sul prossimo futuro di Pogacar e c’è un clamoroso ribaltone per i prossimi mesi. In molti pensavano che l’atleta sloveno saltasse la Vuelta di Spagna ma a quanto pare invece non sarà cosi e la conferma arriva da una fonte vicinissima al ciclista, il direttore dell’UAE Emirates e quindi ora cambia tutto.

Colpo di scena Pogacar, la decisione spiazza i tifosi

Al momento il Tour de France vede nelle primissime posizioni Van der Poel e Pogacar mentre Vingegaard è già oltre il minuto di ritardo e sembra in evidente difficoltà. Tadej è il grandissimo favorito per il Tour ma dopo proverà a vincere anche la Vuelta, il noto giro di Spagna. Questa competizione vivrà quest’anno un’annata storica visto che è l’80esima Vuelta in 90 anni di storia e gli organizzatori puntano ad un grande torneo con tutti i migliori e di conseguenza anche Pogacar.

Il dirigente dell’UAE Emirates Mauro Gianetti ha parlato ai microfoni di Vèlo ed ha dato una grande apertura a questa possibilità. Il campione ha sottolineato: “La Vuelta è una corsa nei piani di Tadej ma prima dobbiamo vedere cosa succede al Tour de France, in teoria però questa corsa è prevista”, la chiosa del dirigente e quindi Pogacar resta come il grande favorito per il Tour ma è pronto a raddoppiare e dopo la corsa a tappe francese sarà il turno di quella spagnola.