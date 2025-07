In aumento i casi di truffe viaggi e case vacanze: ecco cosa sapere per difendersi

Truffe viaggi e vacanze in forte aumento in questo 2025, sono sempre di più le persone che perdono soldi: ecco cosa bisogna fare per tutelarsi e per non cadere in trappola.

In estate la maggior parte delle persone che prendono le ferie da lavoro decidono di passare questi giorni in vacanza. Che sia solo una settimana o 15 giorni non importa, ciò che conta è riuscire finalmente a staccare la spina dalla solita routine e rilassarsi magari stando proprio in riva al mare. Tuttavia, i prezzi sempre più alti, soprattutto in questi ultimi anni, spingono sempre di più ad avvalersi del cosiddetto ‘fai da te’, evitando di rivolgersi ad agenzie specializzate.

Se da un lato questa pratica riesce a far risparmiare anche una certa somma, dall’altra parte espone a rischi sempre più concreti in cui si viene truffati. Si tratta, per la maggior parte delle volte, di raggiri studiati così alla perfezione che ce ne renderemo conto soltanto una volta arrivati a destinazione.

Truffe viaggi e case vacanze, cosa sapere per non cadere in trappola

Sono tantissime le persone che pensano di aver fatto l’affare del secolo prenotando viaggi a prezzi bassissimi o case vacanze per un mese intero pagando davvero pochi euro. Peccato però, che arrivati al giorno della partenza o arrivati a destinazione, non si trovi nessun viaggio prenotato a loro nome, né tanto meno l’effettiva casa già pagata profumatamente. Si tratta di vere e proprie truffe, studiate così bene, da riuscire a trarre in inganno anche i più scaltri.

Per quanto possano sembrare truffe infallibili, c’è sempre qualche piccolo segnale che deve fungere da campanello d’allarme. Si tratta di dettagli, magari per alcuni irrisori, ma che dovranno essere attenzionati se non si vuole cadere in trappola. Ma quindi, a cosa bisogna fare attenzione per non essere truffati? Per prima cosa, verificare la struttura su Google Maps, cercando l’indirizzo esatto per accertarsi che la struttura esista davvero. Verificare anche le foto della zona, le recensioni su Google e se ci sono attività recenti. Controllare l’affidabilità del sito e verificare sempre che il sito abbia il protocollo HTTPS e recensioni positive reali.

Diffidare delle offerte troppo convenienti, infatti, prezzi eccessivamente bassi spesso nascondono truffe. Richiedere un contatto direttamente con il proprietario o l’agenzia tramite telefono o videochiamata, potrebbe aiutare a capire se si tratta di una truffa. Altra cosa importantissima è evitare pagamenti anticipati completi, meglio perdere una piccola somma che la cifra totale. Infine, verificare i dati della struttura e controllare indirizzi, numeri telefonici e dati fiscali tramite motori di ricerca o siti istituzionali. Così facendo la vacanza sarà davvero reale e non si correranno rischi.