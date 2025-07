Tour de France, cambia tutto per Pogacar: è ufficiale il ritiro

In questi giorni sta andando in scena il Tour de France 2025, il più atteso evento ciclistico della stagione e una corsa a tappe che sta letteralmente infiammando tutti gli appassionati. Rispetto al Giro d’Italia questa corsa vede praticamente protagonisti tutti i big del circuito e ogni assenza fa discutere, specialmente se coinvolge in un qualsiasi modo Tadej Pogacar.

Il campione sloveno vince praticamente ovunque corre e se non vince ci va vicino dando spettacolo per tutta la corsa. In molti si stanno riappassionando a questo sport grazie a lui e per questo cercano in tutti i modi di averlo a disposizione; la recente notizia che lo vede protagonista anche alla Vuelta de Espana fa felici i tifosi, ma intanto l’obiettivo è vincere il Tour de France e sicuramente l’atleta sta a buon punto.

Tadej vinse anche la tappa di ieri lasciando le briciole agli avversari e staccando ancora una volta quasi tutti per poi vincere in volata contro Vingegaard, suo principale rivale per la vittoria finale. Pochi secondi persi invece per Remco Evenepoel, uno dei grandi avversari di Pogacar e protagonista finora di un buon Tour de France ma proprio uno dei grandi rivali di Tadej deve registrare purtroppo una brutta notizia. In maniera assoluta.

Addio ufficiale al Tour de France, anche Pogacar osserva cosa è successo

Evenepoel è tra i principali avversari di Pogacar che resta comunque nettamente il favorito per la vittoria finale. Nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità del ritiro di Mattia Cattaneo, ultimo uomo di salita di Remco che ora rischia grosse difficoltà quando la strada andrà verso l’alto. Parlando appunto del ritiro del suo compagno di squadra Evenepoel ha parlato cosi rassicurando i fan preoccupati, parlando a Wielerflits:

“La mia guardia del corpo abituale in salita si è ritirata, è un peccato perchè avevamo tante cose da fare ancora insieme in questo Tour de France”. E in spiegazione a ciò che è successo l’atleta campione di ciclismo non ha avuto dubbi: “E’ stata la decisione giusta toglierlo dalla gara, aveva mal di testa e non si sentiva bene, quindi è andata meglio cosi. Alla fine queste sono le corse”.

Evenepoel è stato abbastanza tollerante e non ha avuto dubbi nel commentare positivamente la sua gara: “Ho fatto un buon finale, non ho fatto la volata perchè a 200 metri dal traguardo era finita per me e non avevo le gambe per scattare, sono contento però di esser arrivato in buona posizione” e ora l’atleta è comunque secondo in classifica a meno di un minuto da Pogacar.