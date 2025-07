Fatto fuori da Allegri: lascia Milanello e va in nerazzurro per 16 milioni

Il Milan si guarda intorno per le entrate ma anche per le uscite. Un centrocampista potrebbe finire in nerazzurro

Massimiliano Allegri è al lavoro sul nuovo Milan e sta provando a costruire la squadra del futuro a partire da quella del presente e del recente passato. Il mercato farà poi il resto, con ulteriori nuovi innesti dopo i nomi già arrivati a vestire la maglia rossonera.

Al netto di calciatori come Ricci e Modric, il club meneghino è ancora a caccia di centrocampisti e da tempo lavora su Ardon Jashari, classe 2002 di proprietà del Club Brugge, che continua a mantenere le richieste economiche molto alte. La società belga non cede a buon mercato il proprio gioiellino, e sta mettendo i bastoni tra le ruote al Milan, impegnato in una trattativa lunga e dispendiosa per mettere tra le mani di Allegri un calciatore dal sicuro avvenire.

Arrivano infatti belle parole ed aneddoti particolari su Jashari da chi lo conosce molto bene come Sandro Chieffo che come ripotato da ‘La Gazzetta dello Sport’ ha affermato: “È uno che ti stupisce per come si trasforma. Fuori è timido, schivo. Ma in campo diventa un leader, vuole responsabilità, richiama i compagni, è ovunque. E poi sa adattarsi. Sono qualità difficili da trovare in Europa in un ragazzo di 22 anni”.

In merito alle sue qualità ha quindi aggiunto: “All’inizio faceva il trequartista, era leggerino e un po’ distratto, si perdeva per il campo. Io un giorno gli proposi ‘perché oggi non fai la mezzala?’. Lui non era convintissimo, ma mi ascoltò. Da lì in poi è cresciuto a vista d’occhio. Oggi a centrocampo può giocare ovunque: è una mezzala, ma sa fare pure il play”.

Calciomercato Milan, da Jashari a Bennacer: altro affare col Club Brugge

Le qualità a Jashari non mancano, ma bisognerà trovare la quadra economica col Brugge che continua a chiedere una parte fissa di circa 35 milioni per arrivare vicino ai 40 con i bonus.

Al netto dell’affare Jashari però il Milan e la società belga potrebbero intavolare anche un’altra trattativa slegata da quella relativa al classe 2002. I nerazzurri potrebbero infatti lanciare l’assalto ad Ismael Bennacer, di rientro dall’ultimo prestito ed intenzionato a lasciare presto San Siro.

L’avventura dell’algerino ai rossoneri è arrivata al capolinea, ma al netto di una clausola rescissoria troppo alta da 50 milioni di euro, il Brugge potrebbe metterne sul piatto 15/16 per arrivare al mancino in uscita dal Diavolo.

Nell’ambito dei discorsi relativi a Jashari, seppur tenendo separate le operazioni, il Brugge potrebbe discutere anche di Bennacer che non rientra nei piani di Allegri. Su di lui oltre al Betis anche la Fiorentina.