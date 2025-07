Sinner deve alzare bandiera bianca, tutto deciso: Alcaraz re di Wimbledon

C'è grandissima attesa per la finale di Wimbledon tra Alcaraz e Sinner. Ma la situazione per l'azzurro è durissima, Alcaraz vincerà.

Poco più di un mese dopo ci sarà il rematch. Dopo Parigi anche Wimbledon vedrà una finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, rispettivamente numero uno e numero due delle classifiche mondiali. I due campioni sono destinati ad una grande rivalità e per molti riscriveranno nella storia ciò che hanno fatto i Big Three.

Tra i tifosi, specialmente quelli del campione di Sesto Pusteria, c’è grande voglia di rivalsa dopo la bruciante sconfitta al Roland Garros. Li Sinner sprecò tre Championship point ed ora c’è grande voglia di vendicare quella sconfitta, ma Alcaraz è in formissima ed – eccetto al debutto contro il nostro Fabio Fognini dove ha sofferto – ha schiantato quasi tutti i suoi avversari. E soprattutto nei momenti clou ha scalfito le certezze di ottimi avversari come Andrey Rublev e Taylor Fritz.

E ora ci sarà di nuovo Alcaraz contro Sinner, i tifosi azzurri sperano nella rivincita ma non tutti sono dello stesso avviso. Novak Djokovic, dopo la semifinale, lo ha detto apertamente e per lui lo spagnolo è ancora favorito, e potrebbe fare il suo tris a Wimbledon. D’altronde sta giocando in maniera irreale e quasi per tutti gli avversari è durissima; Sinner è chiamato a rispondere ma per i bookmakers la sfida è segnata e vedrà Alcaraz abbastanza favorito.

Alcaraz davanti a Sinner, le certezze scuotono i tifosi

Per i bookmakers è Carlos Alcaraz il grande favorito alla vittoria finale di Wimbledon. Da un lato aiuta il fatto che il murciano ha vinto le ultime due edizioni sull’erba londinese mentre dall’altro invece c’è la situazione che Sinner ha perso gli ultimi precedenti con il rivale e quindi le agenzie di scommesse vedono lo spagnolo abbastanza avanti.

Al momento la vittoria di Alcaraz è quotata tra 1.70 e 1.80 mentre quella del numero uno al mondo, del nostro Jannik Sinner, è quotata tra il 2.10 e 2.20. Ovviamente non si parla di differenze monstre, parliamo comunque del numero uno e del numero due al mondo ma lo spagnolo viene dato favorito praticamente da tutti. Media, addetti ai lavori ed anche altri tennisti con Sinner chiamato a fare la storia.

Ricordiamo che l’Italia non ha mai vinto il torneo di Wimbledon e che questa può rappresenta un’opportunità unica e anche il fato sembra essere dalla parte dell’azzurro dopo la clamorosa qualificazione ai Quarti dopo il ritiro di Grigor Dimitrov, avanti di due set a zero. Ma il numero uno è ancora in finale ed è chiamato a ribaltare tutto, anche praticamente i bookmakers.