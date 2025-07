Cosa controllare in casa prima di partire per le vacanze: solo così non avrai brutte sorprese al rientro

Se sei prossimo a partire per le vacanze, prima di chiudere la porta ecco le cose che devi assolutamente controllare: in questo modo non avrai brutte sorprese.

Luglio e agosto sono i mesi più ambiti per le tanto desiderate vacanze. C’è chi a breve partirà sfruttando ancora la tranquillità di molto luoghi di villeggiatura, godendo anche di prezzi molto più vantaggiosi e chi invece, per una serie di motivazioni, dovrà aspettare agosto per poter partire e per poter raggiungere la meta scelta per queste vacanze 2025.

Ovviamente, prima di partire e di mettersi in viaggio, sono diverse le precauzioni che si dovranno adottare. A partire dalla preparazione della valigia, che dovrà contenere tutto il necessario, fino ad arrivare a controllare se si possiedono tutti i documenti necessari per poter affrontare il viaggio in totale serenità. Ma tutto questo non basta, perché c’è ancora un altro passaggio fondamentale da fare e riguarda alcune piccole azione da fare in casa prima di chiudersi la porta alle spalle.

Ecco le cose importanti da fare in casa prima di partire per le vacanze: addio brutte sorprese

Che sia solo per pochi giorni o anche per settimane intere, prima di potersi mettere in viaggio bisognerà fare alcune piccole cose in casa per poterla mettere in sicurezza, affinché si possa partire in totale serenità, evitando così di avere bruttissime sorprese al rientro. Ma di cosa si tratta nello specifico? Andiamole a scoprire nel dettaglio.

Ogni giorno sono tantissimi i gesti che facciamo senza rendercene conto e che possono rappresentare un potenziale pericolo per noi stessi e anche per la casa. Ecco che quindi, prima di assentarsi sarà necessario avere alcune piccole accortezze. La prima cosa da fare è ovviamente chiudere tapparelle e imposte di finestre e balconi, in questo modo si avrà la certezza di non lasciare alcun accesso libero per i malintenzionati. Chiudere anche il contatore generale di gas e acqua, un passaggio importantissimo che eviterà spiacevoli situazioni.

Per quanto riguarda la corrente, invece, se si riuscisse a svuotare del tutto frigo e congelatore prima di partire, si potrebbe anche staccare. In caso contrario, invece, staccare tutte le prese che non sono necessarie e lasciare solo quella del frigo. Gettare via tutta la spazzatura e accertarsi di aver ben sigillati tutti i pacchi aperti nella dispensa. Anche la cesta dei panni dovrà essere vuota. Lasciare aperti lo sportello della lavastoviglie e della lavatrice per evitare la formazione di cattivi odori. Con queste piccole accortezze, il rientro non sarà affatto amaro.