Costumi da bagno, non lasciare che il sole li rovini: lavali così e saranno sempre perfetti

I passaggi ideali per lavare i costumi da bagno senza rischiare di rovinarli: in questo modo saranno sempre perfetti e i colori sempre brillanti.

Il caldo di queste settimane ha fatto sì che spiagge e piscine venissero prese d’assalto, da chi almeno nel weekend cerca un modo per rinfrescarsi e per staccare la spina da tutto. L’unico modo per stare un po’ meglio e per combattere la calura estiva, è proprio quello di farsi un bel bagno, riuscendo così anche ad avere un colorito che mette da parte il pallore invernale.

Ovviamente, dopo una giornata tra sole, sabbia, cloro e salsedine, anche i costumi da bagno dovranno essere lavati a dover per eliminare tutti i residui. In questo modo infatti, non solo si andrà a rimuovere lo sporco, ma si garantirà anche una lunga tenuta dei materiali e soprattutto dei colori, che alla lunga potrebbero iniziare a svanire, soprattutto se lavati in modo errato.

Come lavare in modo corretto i costumi da bagno e proteggerli dal sole

Uno degli errori più comuni che facciamo, è pensare che basti sciacquare per qualche istante i costumi per averli puliti. In realtà non è affatto così anzi, anche loro avranno bisogno di passaggi specifici affinché possano essere realmente igienizzata, rimuovendo ogni traccia di sporco, ma al tempo stesso senza rischiare di rovinarli. Ecco quindi, che la fase del lavaggio sarà davvero importante, ma non solo, perché anche come andranno asciugati sarà fondamentale.

Il primo passaggio da fare non appena si rientra a casa è sciacquare i costumi sotto acqua fresca corrente per eliminare i primi residui di sabbia, cloro e salsedine. Evitare di strizzarli con le mani e di strofinare perché i tessuti si potrebbero rovinare e anche di parecchio. Meglio evitare detersivi troppo aggressivi, usare quindi un sapone delicato come quello di Marsiglia. Una volta lavato, sempre meglio a mano, tamponare l’acqua in eccesso con un asciugamano. Dopodiché stenderlo all’aria aperta ma senza esporlo ai raggi solari diretti, meglio in un luogo fresco e ventilato.

Infine per una lunga durata, mai applicare candeggina o smacchiatori aggressivi, perché tendono a scolorire rapidamente e danneggiare il tessuto. È assolutamente vietato asciugare al sole o su fonti di calore dirette come termosifoni, che possono indurire e scolorire il materiale e anche sconsigliato appendere il costume con le mollette, che possono lasciare segni permanenti e deformare la stoffa. Evitando questi piccoli errori i costumi da bagno saranno perfetti, puliti e dureranno molto di più.