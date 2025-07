Infortunio Musetti, arriva l’ennesima mazzata: si allungano i tempi di recupero

Poche ore e si disputerà la tanto attesa finale di Wimbledon, match che vedrà protagonisti Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, rispettivamente numero 1 e numero 2 del circuito. Chiunque tra tifosi, appassionati di tennis e anche loro colleghi guarderanno il match e probabilmente anche il giovane talento italiano Lorenzo Musetti darà più di uno sguardo.

Parlandoci chiaramente, in un altro periodo storico probabilmente Musetti sarebbe stato glorificato ma ora l’azzurro è paradossalmente il secondo italiano presente nella Top 10, ovviamente dietro al numero uno. Ma Musetti ha finora realizzato una stagione piuttosto importante, ha fatto finale a Montecarlo e semifinali a Madrid, Roma e al Roland Garros. Insomma un 2025 ottimo e l’obiettivo è ottenere il pass per le Atp Finals di Torino e al momento Lorenzo sarebbe presente.

Un rendimento importante che ha visto uno stop nella stagione sull’erba. Musetti ha giocato solo un match sull’erba ed a Wimbledon dove è arrivato infortunato e ha perso al primo match, cedendo anche punti in classifica. Nonostante ciò Musetti è ancora in Top 10 ma ora c’è da registrare una nuova brutta notizia. Lorenzo Musetti era considerato tra i protagonisti del torneo ma nelle ultime ore ha annunciato il ritiro nel torneo di Los Cabos in Messico. Una brutta notizia per i tifosi del campione azzurro.

Niente Musetti in Messico, ecco quando tornerà realmente

Il torneo di Los Cabos è uno storico torneo del circuito che quest’anno si disputa dal 14 al 19 Luglio 2025 e sempre su cemento indoor. Musetti partiva sulla carta come testa di serie numero 1 ma dopo un lungo raffronto con il suo staff ha deciso di dare forfait al torneo e pensare direttamente ai prossimi impegni. L’azzurro non è ancora in buone condizioni fisiche e – oltre a ciò – deve anche pensare alla questione punti ed è quindi meglio saltare un 250 se non si è al meglio.

Al momento il rientro in campo di Musetti è previsto per il torneo di Washington, chiamato come Mubadala Citi DC Open 2025, torneo 500 che si gioca su cemento e che vede protagonisti alcuni campioni del circuito. L’evento si terrà dal 21 al 27 Luglio e in quella settimana Musetti difende i 165 punti della finale di Umago 2024 ed ha quindi possibilità di guadagnare terreno in classifica.