Dalla Juve all’Inter per 15 milioni, Tudor è una furia

La stagione di Juve e Inter è finita molto in ritardo rispetto agli altri club di serie A. Le due squadre hanno infatti partecipato al Mondiale per club ed hanno provato ad andare avanti il più possibile ma hanno evidenziato numerosi problemi, uscendo agli Ottavi di finale rispettivamente contro Real Madrid e contro la Fluminense.

Ora – mentre i giocatori si godono finalmente le meritate vacanze – le dirigenze lavorano sul mercato per regalare a Tudor e Chivu rinforzi in alcuni reparti. La Juve vuole in particolare rinforzare il centrocampo mentre il mercato nerazzurro è legato alle uscite, in particolare quelle di Denzel Dumfries e Hakan Calhanoglu, gli uomini più chiacchierati in questo momento. E occhio quindi ai colpi di scena.

Al momento c’è distanza tra Inter e Galatasaray per Calhanoglu, davvero molta distanza con i nerazzurri che chiedono circa 30 milioni ed i turchi – impegnati nell’affare Osimhen – che non vanno oltre i 10-12. Una distanza troppo evidente ma il mercato è appena cominciato e soprattutto Calhanoglu vuole tornare nel suo paese e lo ha manifestato apertamente. Per questo l’Inter si guarda intorno e valuterebbe cosi un vero e proprio scippo nei confronti dei rivali bianconeri. E in fondo anche rossoneri.

Mercato Inter, pronto l’affondo per sostituire Calhanoglu

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla del forte interesse dell’Inter per il centrocampista del Bayer Leverkusen e della Nazionale svizzera Granit Xhaka, accostato al Milan ma soprattutto alla Juve nelle ultime ore con i bianconeri che vorrebbero questo rinforzo sotto richiesta di Igor Tudor. Un colpo a sorpresa e che nessuno avrebbe mai immaginato, ma l’Inter è pronta a beffare la Juve, si tratta di un obiettivo concreto.

Nell’eventualità Calhanoglu andrà via i nerazzurri si fionderanno su Xhaka, beffando cosi Milan e Juventus. Il giocatore ha una valutazione di circa 15 milioni di euro ma potrebbe partire anche con qualcosa in meno. La dirigenza dell’Inter ha accontentato Oaktree finora con acquisti giovanissimi ma ora bisogna pensare anche a giocatori meno giovani e di esperienza per una squadra che ha comunque l’obiettivo di vincere.

Il mercato è appena cominciato e i nerazzurri hanno già messo a segno colpi come Luiz Henrique, Sucic e Bonny ma ora servono giocatori già pronti e di esperienza da affiancare ai più giovani. L’Inter attenderà qualche altra settimana per Calhanoglu ed in caso di addio si lavorerà ad un sostituto. E Xhaka è il primo nome di Ausilio e Marotta.