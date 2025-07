Ultim’ora Thuram, addio all’Inter: si chiude a 80 milioni

Non sono state settimane semplici le ultime vissute dall‘Inter che ha visto precipitare certezze e ambizioni a partire dalla debacle pesante in finale di Champions League. Le cose non sono andate meglio al Mondiale per Club, dove con Chivu in panchina è arrivata una cocente eliminazione agli ottavi per mano dei brasiliani del Fluminense.

La Coppa del Mondo non ha dato quindi grandi indicazioni positive al neo allenatore ed anzi ha riportato la squadra a casa con altri problemi da risolvere. Non è stata una grande rassegna per Marcus Thuram che a causa di un affaticamento ha raccolto solo due presenze risultando peraltro poco incisivo.

Un rendimento in campo che ha poi fatto il paio con alcune incomprensioni al di fuori del terreno di gioco. Una guerra fredda con Lautaro Martinez che pare ora già rientrata in virtù degli ultimi risvolti social positivi tra i due. Al netto di tutto ciò qualche voce su un eventuale addio dell’attaccante francese ex Gladbach ancora circola.

A tal proposito il giornalista Sandro Sabatini sul suo canale YouTube si è espresso in queste ore in maniera piuttosto netta: “Ho la sensazione che Thuram possa partire e che Pio Esposito sia il suo erede designato, ricostruendo una nuova coppia con Lautaro. A dicembre 2024 un uomo Inter mi diceva che è un fenomeno e che sarà il futuro della Nazionale. È chiaro che Thuram sia il partner ideale per Lautaro, ma è sotto gli occhi di tutti che quest’anno la coppia abbia avuto un rendimento inferiore rispetto alla stagione precedente. L’Inter è in un momento in cui deve eliminare le incrostazioni di un ciclo ormai arrivato alla fine”

Calciomercato Inter, Thuram in lista di sbarco per 80 milioni: decisione presa

Sabatini alimenta le voci di un eventuale addio di Thuram che nel caso rappresenterebbe anche una corposa plusvalenza per i nerazzurri.

In merito alla questione ecco l’esito del sondaggio proposto su X dai colleghi di Calciomercato.it:

📊 MOMENTO SONDAGGIO! Nuovi rumors sul futuro di Marcus #Thuram, nonostante la scadenza della clausola: cosa dovrebbe fare l’#Inter con l’attaccante francese? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 12, 2025

Nonostante a scadenza della clausola si inseguono le voci su una partenza prematura di Thuram e in merito alla vicenda i tifosi si sono espressi chiaramente col 51,2% dei voti che è andato sulla possibilità di una cessione per una cifra tra i 70 e gli 80 milioni di euro.

Col 31,7% l’opzione di blindarlo mentre chiude il quadro più distante la cessione all’estero.