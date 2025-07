La Juve lo prende con 12 milioni: il regalo per Tudor arriva dal Real Madrid

Un calciatore in uscita dal Real Madrid potrebbe diventare un obiettivo interessante per la Juventus di Igor Tudor

La Juventus sta iniziando a prendere forma in vista dell’inizio della prossima stagione tra i primi movimenti di mercato ed alcune situazioni ancora tutte da risolvere.

Qualcosa si sta muovendo soprattutto in attacco dove è arrivato Jonathan David a parametro zero dopo la fine del suo rapporto con il Lille, il tutto considerando anche la vicenda irrisolta relativa a Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo è da tempo in uscita e blocca parzialmente il mercato del club bianconero.

La Juve dal canto suo pensa anche al centrocampo che presenta alcune carenze e necessita di un restyling profondo soprattutto in determinate posizioni. Lo scopo della società è quello di innalzare la cifra tecnica del reparto andando a rimodellare la struttura attuale che presenta anche alcuni calciatori che hanno reso al di sotto delle aspettative. In questo senso il nome caldo per le uscite è Douglas Luiz, arrivato solamente un anno fa a suon di milioni dall’Aston Villa, ma mai realmente calato nella realtà bianconera.

Diversi gli obiettivi in entrata per la Juventus in mediana, tra cui anche Andrè del Wolverhampton, approdato in Premier League la scorsa estate per 22 milioni di euro, e per il quale sarebbero state già chieste informazioni. Ma non è finita qui perchè la società piemontese potrebbe rimettere gli occhi su un vecchio pallino che era stato accostato in passato, soprattutto ai tempi di Allegri.

Calciomercato Juventus, Ceballos il regalo per Tudor: è in uscita dal Real Madrid

Il mercato in entrata offre diverse strade e la Juventus potrebbe decidere di bussare alla porta del Real Madrid, a sua volta una squadra in attesa di trovare la propria forma definitiva visto anche il cambio di guida tecnica con l’arrivo di Xabi Alonso.

Tra i calciatori potenzialmente in lista di sbarco dei ‘Blancos’ ci sarebbe anche Dani Ceballos, che potrebbe fare gola anche alla Juventus per inserire nel motore un centrocampista di qualità ed esperienza internazionale che non abbia costi particolarmente proibitivi.

L’ex Betis potrebbe giocare in diverse posizioni della mediana ed anche a supporto degli attaccanti, offrendo capacità tecniche e l’ultimo passaggio. Il classe 1996 dopo anni da comprimario potrebbe decidere di cambiare aria con la Juventus pronta ad accoglierlo per una cifra eventualmente intorno ai 12 milioni. Costi del cartellino, in relazione anche al contratto in scadenza 2027, che ben si sposerebbero anche con le esigenze della società italiana.