Basteranno solo limone e alloro per avere una casa che profuma di fresco e pulito: il trucco da provare ora

Con alloro e limone finalmente la casa sarà incredibilmente profumata in modo del tutto naturale: non serviranno più tutti quei costi deodoranti per ambiente.

Uno degli aspetti che più ci soddisfa, dopo aver passato ore ed ore a pulire ogni angolo di casa, è sentire quel gradevolissimo odore di fresco che si sente in ogni ambiente. Una fragranza data sicuramente dall’utilizzo dei comuni detersivi e per tale motivo tende a svanire dopo qualche ora. Proprio per questi, si tende sempre più spesso ad usare i classici deodoranti per ambiente, affinché si possa sentire per giorni interni lo stesso profumo.

In commercio esistono tantissime tipologie di deodoranti per ambiente, ci sono quelli classici che rilasciano lentamente il profumo, quelli che vanno nella presa e anche quelli a batteria, che ogni tot di minuti immettono nell’aria la fragranza scelta. Tuttavia, ci sono pareri contrastanti sull’inalare continuamente questi profumi chimici e degli effetti ‘collaterali’ che potrebbero avere sulla salute.

Limone e alloro per profumare casa in maniera completamente naturale

Proprio sulla base di quanto detto, sarebbe preferibile ridurre al minimo l’utilizzo di deodoranti per ambiente commerciali. Cosa fare quindi, rinunciare ad avere un buon odore in casa? La risposta è ovviamente no, perché a differenza di quello che si possa pensare, esiste un rimedio alternativo con alloro e limone per profumare casa in maniera naturale.

Fortunatamente, in natura esistono tantissimi rimedi che permettono di poter profumare casa senza l’utilizzo di prodotti chimici. Nello specifico, c’è una combinazione davvero vincente ed è quella fra alloro e limone che mixati rilasceranno una fragranza davvero molto gradevole. Per poter far sprigionare tutto il loro aroma basterà metterli in infusione in acqua e lasciare che arrivi a bollire. In questo modo già i fumi sprigionati rilasceranno un’aroma davvero gradevole.

Il liquido ottenuto invece, dovrà prima essere filtrato, dopodiché si potrà travasare in un flacone spray e vaporizzare sui tessili di casa, sulle tende, divani, tappeti, in questo modo l’odore sarà intenso e duraturo. Per rendere il tutto ancora più efficace, si dovranno scegliere ingredienti freschi, ossia, limoni non trattati e foglie di alloro appena raccolte che garantiranno un aroma più intenso e naturale. Infine, si potranno aggiungere oli essenziali, ne basteranno anche poche gocce di olio di limone, arancio dolce o menta per potenziare la fragranza e prolungare la durata del profumo, trasformando l’ambiente in un’oasi di benessere.