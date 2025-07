Rinforzo scudetto per Gasp: la Roma lo prende dal Milan per 18 milioni

“La Roma perché è una grande sfida. Io ho bisogno di avere una sfida importante, di venire in un ambiente con grande passione. Questo mi ha dato un grande entusiasmo, la possibilità che mi hanno dato Ranieri, la società, la Proprietà. Una grande adrenalina di cui avevo bisogno per fare qualcosa di buono”. Era iniziata così l’avventura di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma.

A inizio giugno le prime parole del tecnico giallorosso che dopo anni da condottiero a Bergamo ha deciso di accogliere sul suo cammino un’altra stimolante avventura tutta da vivere. L’obiettivo è chiaramente quello di far bene sin da subito aprendo un ciclo vincente e propositivo nella capitale che possa passare anche dalla crescita di un collettivo in cui andranno poi via via inseriti nuovi elementi che possano risultare utili alla causa.

La Roma ha tutta l’intenzione di tornare in Champions League, obiettivo solo sfiorato quest’anno e che nella prossima stagione i tifosi giallorossi sperano di raggiungere proprio con Gasperini al timone della squadra. Per farlo serviranno inevitabilmente dei rinforzi al roster attuale.

Diversi i reparti in cui il club si prepara a mettere le mani. Gasp vorrebbe un difensore centrale, l’esterno destro con Wesley e Pubill nel mirino, il centrocampista centrale che potrebbe rispondere al nome di Rios, un esterno destro e il centravanti su cui si sta lavorando.

Tanti ruoli ed altrettanti nomi quelli che orbitano intorno alla squadra allenata da Gasperini che per il difensore centrale potrebbe anche bussare alla porta del Milan.

Calciomercato Roma, Tomori l’ultima idea: assalto al Milan

Mirino in casa Milan per la nuova Roma di Gasperini che il prossimo centrale lo potrebbe prelevare proprio dai rossoneri.

Si chiama Tomori l’ultima idea dei capitolini per rinforzare la retroguardia. La valutazione che potrebbero farne i rossoneri si assesta sui 17-18 milioni di euro. La situazione è quindi da capire soprattutto in relazione agli equilibri interni difensivi del Milan.

Il giornalista Luca Bianchin su ‘Gazzetta.it’ nei giorni scorsi aveva svelato: “Fik piace molto a Igli Tare, sa essere aggressivo ma deve migliorare dentro l’area, soprattutto in marcatura: troppi errori negli ultimi 12 mesi. Le trattative con Juve e Tottenham per la cessione però sono alle spalle e Tomori è contento così: ha sempre detto di voler restare, a meno che non sia il club a metterlo alla porta”.

Ora però potrebbe provarci la Roma di Gasperini per un nuovo progetto altrettanto stimolante.