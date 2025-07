Se il bucato puzza anche dopo la lavatrice devi agire subito: solo così risolvi il problema

Se il bucato puzza anche dopo averlo messo in lavatrice allora è chiaro che c'è qualcosa che non va: ecco cosa controllare per risolvere subito il problema.

La lavatrice è uno di quegli elettrodomestici che ci ha cambiato completamente la vita domestica e che ci permette di ottenere un bucato perfettamente pulito ed igienizzato senza alcuna fatica. Basterà semplicemente inserire i capi da lavare, impostare il programma e dopo aver aggiunto additivi e detersivi si potrà avviare il classico ciclo di lavaggio. Nel frattempo noi ci potremo dedicare ad altro o magari concederci anche qualche minuto di relax.

Una volta che la lavatrice avrà finito il suo programma, sarà quindi nostra premura stendere immediatamente il bucato, e, nella maggior parte dei casi basterà semplicemente aprire l’oblò per essere inondati da una ventata di profumo di fresco e di pulito. O almeno così dovrebbe essere, perché purtroppo, in alcuni casi potrebbe verificarsi una condizione che faccia sentire tutt’altro che un buon odore.

Se il bucato ha cattivo odore anche dopo la l la lavatrice ecco cosa bisogna fare

Nonostante le dovute accortezze, potrebbe capitare improvvisamente di avvertire un cattivo odore provenire anche dai capi appena lavati. Una puzza di umido, di acqua stantia che tutto fanno immaginare tranne al fatto che si tratta di un bucato appena uscito dalla lavatrice. Se questo si verifica, è evidente che c’è qualcosa che non va e che è necessario intervenire subito, prima che la situazione peggiori ancora di più.

I motivi per cui i capi hanno cattivo odore anche dopo averli lavati possono essere vari. Prima di tutto potrebbe dipendere da una lavatrice non perfettamente pulita, in questo caso per cercare di risolvere il problema sarà necessario eseguire un ciclo di pulizia profonda e igienizzare ogni sua parte, come cestello, guarnizioni, filtro e cassetto dei detersivi. In genere basta questo per cambiare subito la situazione, ma se invece dovesse continuare allora c’è altro da fare.

Il passaggio successivo infatti, è quello di cambiare detersivo e iniziare a dosarlo in modo corretto. Infatti, troppo detersivo o anche troppo poco non faranno altro che far aumentare ancora di più il cattivo odore. Per rendere il tutto più efficace, aggiungere nel cestello un bicchiere di bicarbonato, in questo modo si andrà ad agire direttamente sui cattivi odori rimasti e si andranno a neutralizzare in modo del tutto naturale. Basteranno questi semplici passaggi e il bucato tornerà ad essere perfettamente profumato.