Lascio agli altri i soliti detergenti per vetri: il mio lo preparo in casa ed elimina sporco ed aloni

Come eliminare facilmente e velocemente tutti gli aloni dai vetri utilizzando un semplice rimedio naturale fatto in casa: in poche mosse saranno splendenti.

La pulizia dei vetri, per quanto possa sembrare una cosa semplice, in realtà nasconde delle insidie non da poco. Infatti, non sempre sarà facile riuscire ad eliminare tutto quei fastidiosi, che tenderanno a ricomparire dopo pochissimi secondi, vanificando tutto lo sforzo fatto. Per non parlare poi di sporco e polvere, che tendono a depositarsi sulle superfici dei vetri immediatamente dopo aver smesso di pulirle.

Quante volte dopo aver passato ore ed ore a pulire tutti i vetri delle finestre di casa, basterà semplicemente cambiare prospettiva per rendersi conto che in realtà lo sporco è ancora tutto là. Macchie ed aloni, seppur impercettibili, ci sono ancora e sembrano non avere alcuna intenzione di sparire. Quindi ritoccherà pulire ancora, perdendo altro tempo e fatica. Una situazione per nulla piacevole, soprattutto se non abbiamo tutta questa voglia di ripulire nuovamente tutto.

Per eliminare gli aloni dai vetri è questo il rimedio fai da te da provare

In commercio esistono tantissimi prodotti per la pulizia dei vetri e che dovrebbero eliminare facilmente sporco ed aloni. In realtà, oltre a costare anche parecchio, spesso non sono nemmeno così efficaci come dicono e in alcuni casi non faranno altro che aumentare ancora di più le macchie. Come fare quindi per sbarazzarsi di tutto questo sporco definitivamente? Ebbene, ancora una volta basterà provare un efficace rimedio naturale per avere finalmente vetri brillanti.

Grazie alla combinazione di alcuni ingredienti naturali, si riuscirà ad ottenere una miscela capace di eliminare sporco, aloni e anche eventuali macchie di calcare dai vetri. Il mix perfetto per superfici finalmente splendenti in pochissimi minuti. Per poter creare questo spray fai da te, ecco cosa servirà:

2 bicchieri di acqua distillata

Mezzo bicchiere di alcol rosa (alcol denaturato profumato)

Succo di 1 limone filtrato

10 gocce di olio essenziale di limone

Un flacone spray pulito

Una volta procurato tutto il necessario, basterà mescolare l’acqua, l’alcol rosa e il succo di limone in una ciotola, aggiungere l’olio essenziale e versare il tutto nel flacone spray. Agitare leggermente per amalgamare bene gli ingredienti ed ecco che il mix sarà pronto per essere vaporizzato sui vetri. Basterà una sola passata per riuscire finalmente ad eliminare ogni traccia di sporco. Questo spray sarà perfetto per vetri, specchi e anche per superfici lucide come l’acciaio.