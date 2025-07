Pogacar all’angolo, ritiro al Tour: è ufficiale

Tadej Pogacar è un ciclista che in un modo o nell’altro sta scrivendo o meglio riscrivendo la storia di questo sport e sta percorrendo le orme di leggende come Eddy Merckx o come il nostro amato e indimenticato Marco Pantani. Ogni corsa che il campione corre è molto bella da vedere ed anche al Tour de France il campione non poteva che essere assoluto protagonista.

In queste prime tappe Tadej ha evidenziato la sua superiorità sugli avversari, ha già dato margine e ora ha oltre un minuto di vantaggio sul principale rivale per la classifica, il danese Jonas Vingegaard, anch’egli molto forte e tra i migliori degli ultimi anni. Ma c’è da registrare una brutta notizia per Pogacar che deve fare i conti con un forfait che rischia di penalizzarlo per il resto della corsa, specialmente in vista dell’inizio delle strade in salita.

Nelle ultime ore l’UAE Emirates ha comunicato il ritiro dal tour de France del talento portoghese Joao Almeida, uno dei pezzi pregiati e potremmo dire più importanti della squadra di Pogacar. Il campione di ciclismo perde cosi un importante pezzo, un elemento che poteva dargli una grossa mano in chiave Tour; il ciclista lusitano ci ha provato fino all’ultimo ma alla fine non ce l’ha fatta ed ha dovuto arrendersi all’infortunio.

Caos al Tour de France, Pogacar perde pezzi: ora la mazzata è ufficiale

Il Tour de France prosegue, e nelle ultime ore Pogacar ha deciso di lasciare la maglia gialla ai fuggitivi, un modo anche per liberare la squadra dall’incombenza di tirare, specialmente dopo la notizia del forfait di Almeida. Il portoghese si è ritirato durante la tappa ciclistica di Chàteauroux e il motivo è dovuto alla frattura alla costola rimediata in una tappa precedente, precisamente quella del Mur de Bretagne.

Almeida ha provato a tirare il fiato e continuare per stare vicino al compagno ma purtroppo alla fine ha dovuto arrendersi e la squadra del super favorito per la competizione francese è costretta ad annunciare questo sgradevole ritiro. Ovviamente va sottolineato che l’UAE Emirates mantiene comunque una squadra profonda e molto forte con elementi come Marc Soler, Sivakov ed Adam Yates ma questa resta una perdita abbastanza importante.

E in questo Tour Tadej non è mai riuscito a staccare in salita Vingegaard, non un’ottima notizia visto che parliamo di un’atleta che nelle ultime settimane migliora e quindi il danese potrebbe presto attaccare. Il ritiro di Almeida preoccupa i fan di Pogacar e vedremo la sua reazione nelle prossime tappe.