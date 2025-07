Paura in una Big di Serie A, ricovero improvviso: il comunicato

Ansia per i tifosi di una big di Serie A. Un protagonista della prossima stagione è stato ricoverato in queste ore

C’è tanta curiosità in Serie A per la nuova Atalanta targata Ivan Juric. Il tecnico croato, dopo una stagione molto difficile tra Roma e Southampton, ha raccolto una chance importante con una squadra che peraltro giocherà la prossima Champions League.

I nerazzurri, dal canto loro, cambiano registro dopo anni sotto la guida di Gian Piero Gasperini, che lo stesso Juric conosce molto bene per i trascorsi in carriera. Lo stesso neo allenatore atalantino un mesetto fa nella conferenza stampa di presentazione ha ammesso: “L’Atalanta per me è un jolly in questo momento della mia carriera perché non ho fatto bene nella scorsa stagione”.

Ed ancora parlando della chance ghiotta: “Ho una grandissima opportunità di fare grandi cose. Non succede spesso, di solito il percorso è diverso. In Inghilterra sono stati tre mesi negativi in termini di risultati, ma ho imparato tantissimo a livello di conoscenze. La Champions? Non c’è timore ma curiosità, sarà una gran bella sfida anche per me. La mia Atalanta in una parola dovrà essere: vincente”.

Dunque c’è tanta curiosità intorno al lavoro che Juric potrà svolgere raccogliendo la pesante eredità del mentore Gasperini. I tifosi a Bergamo attendono con ansia anche se l’avventura nerazzurra del nuovo allenatore è iniziata subito col piede sbagliato.

Atalanta in ansia per Juric: ricoverato per un’infiammazione alle vie aeree

Il neo tecnico Ivan Juric sarà costretto a perdersi le prime ore del ritiro dell’Atalanta alla luce dell’ultimo comunicato ufficiale diramato dal club.

L’ex tecnico della Roma infatti è stato ricoverato e sarà dimesso solo nei prossimi giorni. Ulteriori dettagli sulla vicenda che ha colpito i tifosi arrivano proprio dalla nota del club che recita:

“Atalanta BC comunica che l’allenatore Ivan Jurić nei giorni scorsi è stato sottoposto a ricovero presso il presidio Ospedaliero Bolognini di Seriate nel reparto di Otorinolaringoiatria diretto dal Dottore Davide Panciera a seguito di una importante infiammazione delle vie aeree superiori, complicata con un’infezione batterica dell’epiglottide trattata con terapia antibiotica endovenosa. Il quadro clinico attuale è in netto miglioramento ed è prevista una dimissione protetta già nei prossimi giorni”.

Inizio dunque in salita per Juric che sta vivendo ore decisamente particolari ed inaspettate rispetto a quello che sarebbe potuto e dovuto essere il programma. Il tecnico croato ad ogni modo non sta più nella pelle e si farà trovare pronto per la stagione con la Dea.