Napoli choc, l’artefice dello scudetto alla Juve: cifre e formula

La Juventus punta a tornare competitiva per i massimi traguardi quanto prima. I bianconeri ormai da troppi anni non lottano più per lo scudetto aprendo ad un ricambio generazionale in vetta alle classifiche di Serie A.

Nelle ultime stagioni è salito in cattedra il Napoli che ha portato a casa due degli ultimi tre titoli battendo prima la concorrenza con largo anticipo ed ampio distacco nel 2023 sotto i dettami di Luciano Spalletti, e poi trionfando lo scorso anno sotto la guida di Conte in un testa a testa fino all’ultima giornata con l’Inter.

Da McTominay a Lukaku passando per Lobotka, Anguissa e Politano, sono tanti gli eroi dell’ultimo scudetto che hanno contribuito a raggiungere un traguardo quasi insperato alla vigilia dopo il decimo posto e i tanti problemi dell’anno prima. Un autentico dominio è stato invece il titolo portato a casa con Spalletti, col Napoli autore di un gioco spettacolare e travolgente, in grado di dettare legge su praticamente ogni campo della Serie A.

Quella squadra scudettata perse però in un colpo solo un paio di uomini importanti. Oltre al tecnico di Certaldo nell’estate immediatamente successiva alla vittoria del campionato il Napoli dovette rinunciare anche a Kim Min-Jae, autentico pilastro della difesa azzurra finito poi al Bayern Monaco per una corposa plusvalenza.

Calciomercato, Kim può tornare in Serie A: l’assalto della Juve

Ora a distanza di un paio d’anni il futuro di Kim potrebbe intrecciarsi nuovamente con quello di una squadra importante di Serie A.

Secondo quanto evidenziato dal portale specializzato ‘Tz’ l’ex difensore del Napoli sarebbe quindi sul mercato in vista di questa sessione estiva alla luce del fatto che per il Bayern Monaco si tratterebbe semplicemente di un’alternativa nelle gerarchie interne.

In virtù di questa situazione particolare Kim Min-Jae è stato quindi accostato alla Juventus, che dal canto suo avrebbe bisogno proprio di un difensore centrale di spessore che possa innalzare il valore complessivo del reparto apportando qualità, forza ed esperienza internazionale.

Il nazionale della Corea del Sud sarebbe quindi tornato di moda per i bianconeri, al netto del suo recente passato napoletano. Il Bayern Monaco valuta il cartellino del classe 1996 intorno ai 30/35 milioni di euro, ma sarebbe disposto ad ascoltare ogni offerta, anche con formule di trasferimento alternative a quella a titolo definitivo.

Una formula creativa potrebbe quindi fare al caso della truppa di Tudor che così facendo potrebbe mettere in rosa un elemento fondamentale del Napoli del terzo scudetto.